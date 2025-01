Element 25 Ltd.: 166 Millionen USD Zuschuss genehmigt!

Auch wenn der Markt gezweifelt hat, konnte ELEMENT 25 heute die Gewährung des 166 Millionen USD (ca. 268 Millionen AUD) Zuschusses durch das US-Energieministerium bekanntgeben: Link Die Zuschussvereinbarung wurde unterzeichnet und mit dieser massiven finanziellen Unterstützung soll der Bau der geplanten Anlage für hochreines Mangansulfat-Monohydrat (HPMSM) in Louisiana (USA) vorangebracht werden. Der Zuschuss wird zusätzlich zu den 115 Millionen US-Dollar (ca. 185 Millionen AUD) gewährt, die bereits von den Abnahmepartnern General Motors und Stellantis zugesagt wurden. Somit hat Element 25 die Zusage für 281 Millionen USD in der Tasche und die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 zeigte einen Kapitalbedarf von 289 Millionen USD an.Justin Brown, Geschäftsführer von Element 25, sagte:"Dieser Zuschuss des US-Energieministeriums stellt einen wichtigen Meilenstein in unserer Entwicklung des HPMSM-Projekts in Louisiana dar und ergänzt die bereits von GM und Stellantis erhaltenen Zusagen, die sowohl Abnahme- als auch Finanzierungsvereinbarungen zur Unterstützung der Raffinerie umfassen.Der Zuschuss wird bis zur Hälfte der Baukapitalkosten für das Projekt finanzieren und zusammen mit den bestehenden Zusagen das Projekt zum finanziellen Abschluss und zum Baubeginn bringen, wodurch langfristige Arbeitsplätze in Louisiana geschaffen werden und unsere Kunden mit ethisch einwandfreiem, IRA-konformem HPMSM beliefert werden können."Mit dieser Zusage in der Tasche kann ELEMENT 25 schon in wenigen Monaten mit dem Bau der Anlage beginnen. Die etwas veraltete Machbarkeitsstudie zeigte einen Kapitalbedarf von 289 Millionen USD an.Die CAPEX wird vermutlich heute höher liegen, doch diese Finanzierungslücke sollte bei den namhaften Geldgebern (General Motors, Stellantis und das US-Energieministerium) kein Problem darstellen. Es ist nun eine reine Sache der Umsetzung. Der Markt gibt der Firma keinerlei Bonus und der Börsenwert liegt heute, nach dem Kursanstieg, bei nur 70 Millionen AUD (ca. 44 Millionen USD). Allein die Zusagen der Finanzierungspartner sind ein Vielfaches des aktuellen Börsenwertes.Das Management hat einen sensationellen Job in Sachen Finanzierung hingelegt und nun hat man eine einmalige Chance auf dem Silbertablett serviert bekommen. Kann Element 25 die Pläne nun umsetzen und das erste Werk in den USA planmäßig bauen, dann kann hier Großes entstehen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg und die Bauzeit wird sicherlich 18 bis 24 Monate dauern. Ob alles gelingt, kann ich ihnen nicht versprechen. Doch wenn es funktioniert, bin ich sicher, dass die Aktie nicht mehr bei 0,32 AUD stehen wird! Ich halte meine Aktien unverändert.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.