Bob Coleman: Institutionen bestärken EFP-Prämien inmitten von Zollsorgen

In einem neuen Video von Palisades Gold spricht Investmentberater Bob Coleman während Trumps zweiter Vereidigung. Der Experte bespricht wichtige Entwicklungen bei den Exchange for Physical (EFP) Prämien auf den Edelmetallmärkten. Der Anstieg der EFP-Prämien sei auf die Zollängste seit Trumps Wahlkampf zurückzuführen, die zu Verkäufen von Futures in New York und Käufen von physischen Edelmetallen in London geführt haben, wodurch sich ein Spread zwischen Spot- und Terminpreisen gebildet habe. Trumps Rhetorik in Bezug auf fairen Handel und mögliche Zölle könnte sich auf das "Ursprungsprodukt" auswirken, was Short-Positionen, die eine Lieferung an den Börsen erwarten, beeinträchtigen und zu erheblichen Verlusten führen könnte, so Coleman.Er geht auch auf das mangelnde Interesse des Einzelhandels an den Gold- und Silbermärkten ein, obwohl diese sich in der Nähe von Allzeithochs befinden. Die Gründe dafür liegen in der sich verändernden Demographie der Verbraucher, den unregulierten Praktiken der Branche und irreführenden Verkaufstaktiken, erklärt er. Darüber hinaus werden die möglichen Auswirkungen von Zöllen auf die Edelmetallmärkte und die Verlagerung hin zu physischem Metall als preisdominierendes Thema diskutiert.Sie diskutieren auch die Auswirkungen des Anlegerverhaltens und der Angebotsbeschränkungen auf Platin sowie die möglichen Folgen des Engagements der US-Regierung im Bereich der Kryptowährungen. Weitere wichtige Themen für 2025, über die Coleman spricht sind die steigende Nachfrage nach Edelmetallen in Zeiten demokratischer Regierungen aufgrund von Ausgaben- und Steuersorgen, die möglichen Auswirkungen von Zöllen auf das Finanzsystem und den Goldmarkt, die Volatilität der Wirtschaft und die Maßnahmen der Zentralbanken sowie die Möglichkeit, stabile, durch Edelmetalle gedeckte Münzen zu schaffen.© Redaktion GoldSeiten.de