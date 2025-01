November: US-Staatsanleihen erholen sich etwas  China kauft wieder

Das US-Finanzministerium veröffentlichte kürzlich Daten zu den Beständen an US-Staatsanleihen im November 2024. Es gab erneut eine Reihe von Verkäufern, darunter den Spitzenreiter Japan und fünf weitere Länder. Dennoch konnte Japan mit 1.098,8 Milliarden Dollar seine klare Führung behaupten. Im Vergleich zum Oktober hat Japan damit 3,1 Milliarden Dollar verkauft. Im Jahresvergleich ergab sich kein Plus mehr, sondern ein Minus von 28,7 Milliarden Dollar.An zweiter Stelle lag erneut China mit 768,6 Milliarden Dollar. Damit verzeichnete China nach fast einem halben Jahr das erste Plus von 8,5 Milliarden Dollar. Im Jahresvergleich verlor China 13,4 Milliarden Dollar.Auch auf dem dritten Platz gab es keine Veränderungen, wenngleich sich der Abstand zu China wieder deutlich verringerte. Hier liegt nach wie vor das Vereinigte Königreich mit Staatsanleihen im Wert von 765,6 Milliarden Dollar. Das Vereinigte Königreich hat also 22,3 Milliarden Dollar an Staatsanleihen gekauft. Im November 2023 lagen sie bei 650,7 Milliarden Dollar, was einem jährlichen Anstieg von 114,9 Milliarden Dollar entspricht.Der Gesamtbestand der von Ausländern gehaltenen US-Anleihen steig auf 8.634,6 Milliarden Dollar. Einen Monat zuvor waren es noch 8.583 Milliarden gewesen. Nach dem Rückgang im Oktober war damit wieder ein Anstieg um 51,6 Milliarden Dollar zu verzeichnen, der jedoch nicht ausreichte, um das Niveau vom September wieder zu erreichen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres betrug die Gesamtsumme 7 716,5 Milliarden Dollar, was einem Jahreszuwachs von 918,1 Milliarden Dollar entspricht.© Redaktion GoldSeiten.de