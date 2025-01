Matsa Resources Ltd.: Reserven-Kalkulation für das Devon Open-Pit

Matsa hat eine erste Reserven-Kalkulation für das Devon Open-Pit erstellen lassen: Link . Eine Erzreserve ist die höchste Kategorie, die es im Rohstoffsektor gibt und wird als sehr sicher eingestuft.Bei einem Goldpreis von 3.500 AUD (aktuell 4.386 AUD) kommt Devon auf 309.000 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 4,6 g/t Gold. Dies ergibt dann 46.000 Unzen Gold.Das ist eine sehr kleine Erzreserve, allerdings ist es ein Vorkommen, das im Übertagebau abgebaut werden kann und das mit einem Gehalt von 4,6 g/t. In Westaustralien werden Übertageminen mit 1 g/t und darunter betrieben!Der Gehalt und die Nähe zur Oberfläche sind hier entscheidend und auch deshalb möchte Matsa Resources diese Unzen schnellstmöglich aus dem Boden holen.Laut der heutigen Pressemeldung gibt es schon Vertragsentwürfe für eine Aufbereitung des Erzes in einer fremden Mühle und auch alle anderen notwendigen Vorbereitungen sollen weit fortgeschritten sein:MATSA hat schon einmal ein kleines Vorkommen auf dem Projekt erfolgreich abgebaut und konnte so gutes Geld einspielen. Wenn die Unzen aus DEVON vernünftig abgebaut werden können, könnte dies zu einem Geldsegen für die Firma führen.Die 46.000 Unzen klingen nicht viel, haben aber derzeit einen Marktwert von über 200 Millionen AUD. Wenn der Abbau und die Fremdaufbereitung nicht zu viel Geld verschlingen, dann sollte hier doch ein ordentlicher Betrag bei der Firma hängen bleiben.Die nächsten Wochen sollten spannend werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.