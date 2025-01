SPDR: Bestände rückläufig in KW 4  Goldpreis nimmt stark zu

Die Bestände des weltgrößten Gold-ETFs SPDR Gold Trust mussten in der vierten Kalenderwoche des Jahres 2025 einige Rückschläge hinnehmen. Trotz des Anstiegs des Goldpreises seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump kam es in der vergangenen Woche zu Abflüssen.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 860,17 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 879,12 Tonnen. Nach der Vereidigung am Montag, während der die Börse pausierte, verzeichneten die Bestände am Dienstag zunächst einen Abfluss von 7,46 Tonnen. Am Mittwoch und Donnerstag flossen dann noch einmal 2,3 Tonnen bzw. 5,17 Tonnen ab. Zum Ende der Woche kam es dann noch einmal zu Abflüssen von 4,02 Tonnen, so dass sich die Verluste für die verkürzte Woche auf insgesamt 18,95 Tonnen beliefen.Der Preis für eine Unze SPDR-Gold stieg in der vergangenen Woche deutlich an. Trotz eines kurzen Rückgangs am Donnerstag stieg der Preis insgesamt um 61,60 $ auf 2.776,80 $ pro Unze am Freitag.© Redaktion GoldSeiten.de