SPDR: Leichter Rückgang der Bestände vor Osterwochenende

Die Osterwoche brachte dem weltgrößten Gold-ETF, dem SPDR Gold Trust, ein leichtes Minus gegenüber der Vorwoche. In der verkürzten 16. Kalenderwoche gab es ansonsten nur wenig Bewegung. Dennoch konnte die Marke von 950 Tonnen gehalten werden.Die Goldbestände beliefen sich am vergangenen Freitag auf 952,29 Tonnen, so die Angaben auf der Website www.spdrgoldshares.com . Am Freitag der Vorwoche waren es 935,15 Tonnen gewesen. Sowohl am Montag als auch am Dienstag wurde das Niveau der Vorwoche gehalten. Am Mittwoch kam erstmals Bewegung in Form von zusätzlichen 4,02 Tonnen auf. Es folgten jedoch Abflüsse in Höhe von 4,88 Tonnen zum Wochenschluss vor Ostern.Der Preis für eine Feinunze SPDR-Gold stieg innerhalb von vier Tagen um mehr als 100 $ und schloss die Woche bei 3.305,65 $ pro Unze.Entwicklung der SPDR-Bestände in der vergangenen Woche:• 14. April: 953,15 Tonnen• 15. April: 953,15 Tonnen• 16. April: 957,17 Tonnen• 17. April: 952,29 Tonnen© Redaktion GoldSeiten.de