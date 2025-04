Die kommenden Engpässe - holen Sie sich, was Sie jetzt brauchen

Die vom Weißen Haus verhängten Zölle haben den Handel zwischen China und den USA seit etwa dem 10. April zum Erliegen gebracht, was sich jedoch erst zeitverzögert in den USA bemerkbar machen wird, schreibt Hal Turner auf seiner Webseite . Berichten zufolge verließen letzte Woche bereits 80 Containerschiffe leer chinesische Häfen, was auf einen deutlichen Rückgang der Exportaktivitäten hindeutet. Die üblichen Transportzeiten von China in die USA per Schiff und Zug betragen zwischen 30 und 55 Tagen, was bedeutet, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zölle erst ab etwa Mitte Mai spürbar sein werden.Zunächst wird erwartet, dass die Auswirkungen in der Region Los Angeles einsetzen, wo es zu einem Rückgang der Lkw-Transporte und Entlassungen in Lagerhäusern kommen wird, da keine neuen Container entladen werden müssen. In der Folge werden auch Chicago und Houston etwa zwei Wochen später betroffen sein. Selbst wenn die US-Regierung die Zölle Ende Mai zurücknehmen und China die Handelsbeziehungen wieder aufnehmen würde, würde es mindestens einen weiteren Monat dauern, bis sich die wirtschaftliche Aktivität wieder normalisiert, und das auch nur in Los Angeles.Für Chicago und Houston würde die Erholung sogar 45 Tage nach dem Neustart von Produktion und Versand dauern. New York stünde zu diesem Zeitpunkt vor 50 Tagen ohne wirtschaftliche Aktivität in den Häfen, im Lkw-Transport und in der Lagerhaltung chinesischer Güter. Die Situation ähnelt den COVID-Lockdowns, bei denen eine Wiederbelebung der Wirtschaft nach einem Stillstand lange dauerte und ungewiss war, ob das vorherige Niveau wieder erreicht werden könne.Angesichts dieser Entwicklungen wird dringend empfohlen, benötigte Produkte und Reparaturen zeitnah zu erledigen, solange noch Lagerbestände in den USA vorhanden sind. Die Frachtaktivitäten in den USA nehmen bereits rapide ab, was auf sinkende Lagerbestände hindeutet und bald zu Engpässen führen wird. Die Auswirkungen der ausbleibenden Fracht aus China werden ab etwa dem 10. Mai in Los Angeles, um den 24. Mai in Houston und Chicago und um den 30. Mai in New York City erwartet, was zu erheblichen Versorgungsengpässen führen wird.© Redaktion GoldSeiten.de