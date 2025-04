Hoher Goldpreis treibt Betrugsfälle in Westaustralien in die Höhe

In Westaustralien ist das Interesse an Gold aufgrund der steigenden Preise derzeit sehr groß, was viele Menschen dazu veranlasst, nach Möglichkeiten zu suchen, von diesem kostbaren Gut zu profitieren. Diese Begeisterung hat jedoch auch zu einer Zunahme von Betrügereien geführt, bei denen ahnungslosen Käufern vorgegaukelt wird, sie würden echtes Gold kaufen, nur um dann festzustellen, dass sie stattdessen gefälschte Produkte erworben haben, berichtet die West Australian Die Behörden, darunter die Polizei, die Regierung des Bundesstaates und die Perth Mint, haben potenzielle Käufer gewarnt, sich vor dem Kauf auf Online-Plattformen wie eBay oder Facebook Marketplace gründlich zu informieren.Drei Personen, die vermeintlich echte Goldbarren verkaufen wollten, mussten schockiert feststellen, dass es sich um wertlose Fälschungen handelte. Die Fälschungen sind so gestaltet, dass sie authentisch aussehen und mit dem Stempel der Perth Mint versehen sind, so dass Käufer denken, sie würden ein Schnäppchen machen, so der Bericht.Die Verantwortlichen der Perth Mint mahnen zur Vorsicht und weisen darauf hin, dass ein Angebot, das zu gut ist, um wahr zu sein, es wahrscheinlich auch ist. Sie ermutigen jeden, der den Verdacht hegt, Opfer eines solchen Betrugs geworden zu sein, sich an die Polizei und den Verbraucherschutz zu wenden.Die Perth Mint meldet eine noch nie dagewesene Nachfrage nach Goldverkäufen, da viele Anleger von den durch globale Unsicherheiten wie Handelsspannungen und geopolitische Konflikte in die Höhe getriebenen Preisen profitieren wollen. Beamte raten, dass der sicherste Weg, Gold zu kaufen, über seriöse Kanäle wie die Perth Mint oder ihre lizenzierten Händler führt.Sowohl der Minister für Bergbau und Öl, David Michael, als auch der Polizeiminister, Reece Whitby, betonten, wie ernst das Problem sei und dass die Öffentlichkeit wachsam sein müsse, um nicht auf Betrüger hereinzufallen. Sie appellierten an potenzielle Käufer, ihrer Sorgfaltspflicht nachzukommen und verdächtige Aktivitäten zu melden, um andere vor einem ähnlichen Schicksal zu bewahren.© Redaktion GoldSeiten.de