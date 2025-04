Deutschland: IFO-Index Beschäftigungsbarometer steigt

EUR/USD eröffnet bei 1,1393 (05:44 Uhr), nachdem der Tiefstkurs der letzten 24 Handelsstunden bei 1,1330 im europäischen Geschäft markiert wurde. Der USD stellt sich gegenüber dem JPY auf 142,42. In der Folge notiert EUR-JPY bei 162,24. EUR-CHF oszilliert bei 0,9381.Die Finanzmärkte zeigten sich zu Wochenbeginn in einem abwartenden Modus. Die erhöhten Niveaus an den Aktienmärkten hatten Bestand. Der USD verlor am Devisenmarkt und gegenüber Gold, Silber und Bitcoin überschaubar an Boden. Während in den USA die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen weiter sank, kam es bei der 10-jährigen Bundesanliehe zu einem Anstieg. Im Zollkonflikt gab es keine weiteren Belastungen. Das Thema Handelsdiplomatie dominiert und wirkt als Hoffnungsträger. Der Ukrainekonflikt wartet auf eine Lösung, die greifbarer erscheint als in den letzten Monaten.Das Datenpotpourri (siehe unten) hatte kaum Einfluss auf die Preisgestaltung an den Märkten. Daten waren mit Ausnahme des Stimmungsverfalls in Dallas zumeist durchwachsen. Aus Deutschland erreichte uns eine KPMG-Studie, die die Kapitalströme der letzten Jahre in die USA in Frage stellt.Größere Produktionsverlagerungen deutscher Unternehmen in die USA als Folge der Wirtschaftspolitik von Trump dürften laut einer KPMG-Umfrage eher die Ausnahme bleiben. 21% der Befragten gaben an, den Aufbau neuer Produktionsstätten in den USA zu planen, zugleich würden 19% über einen Rückzug nachdenken. Die fehlende Berechenbarkeit der US-Politik sei für viele Unternehmen das größte Investitionshemmnis, so KPMG-Experte Glunz.Kommentar: Hoffen wir, dass die Umfrage Realitätsnähe hat (Aspekt Kapitalstock!)!Aktienmärkte: Late Dax -0,08%, EuroStoxx 50 -0,21%, S&P 500 +0,06%, Dow Jones +0,28%, NASDAQ 100 -0,03%. Aktienmärkte in Fernost Stand 05:54 Uhr: Nikkei (Japan) Feiertag, CSI 300 (China) -0,13%, Hangseng (Hongkong) +0,21%, Sensex (Indien) +0,51% und Kospi (Südkorea) +0,67%. Rentenmärkte: Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert heute früh mit 2,51% (Vortag 2,47%), während die 10-jährige US-Staatsanleihe eine Rendite in Höhe von 4,22% (Vortag 4,25%) abwirft.Devisenmärkte: Der EUR (+0,0037) notiert gegenüber dem USD im Tagesvergleich freundlicher. Gold (+18,00 USD) und Silber (+0,16 USD) konnten gegenüber dem USD Boden gutmachen. Der Bitcoin notiert bei 94.740 USD (05:56 Uhr). Gegenüber der Eröffnung am Vortag ergibt sich ein Anstieg im Tagesvergleich um 870 USD.Die Unternehmen bauen laut IFO-Barometer zu Beginn des Frühjahrsquartals weiter Stellen ab. Das Tempo des Abbaus nimmt jedoch ab. Das Beschäftigungsbarometer stieg per April von zuvor 92,8 auf 93,9 Punkte. Laut IFO sei es noch zu früh, um von einer Trendwende auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Man erkenne einen starken Anstieg der Unsicherheit, dies könne die Situation wieder verschärfen. Es gebe keine Industriebranche, in der die Mitarbeiterzahl steigen soll.Bei den Dienstleistern hielten sich die positiven und negativen Antworten im April die Waage. Im Handel legte das Barometer zwar zu, dennoch stünden die Zeichen auf Personalabbau. Im Baugewerbe gebe es eine leichte Tendenz, mit weniger Personal auszukommen.Kommentar: Eine Bodenbildung auf prekärem Indexniveau ist erkennbar. Das IFO-Institut liegt richtig, auf diese Daten zunächst verhalten zu reagieren. Während die Arbeitslosenquote der Eurozone mit 6,1% auf dem Allzeittief steht, hat sich die Quote in Deutschland seit dem Tief bei 5,0% per Mai 2022 auf jetzt 6,3% erhöht. Deutschland ist der Verlierer im Arbeitsmarkt der Eurozone. Dazu die Charts von LSEG: