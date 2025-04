John Paulsons gewagte Wette auf Goldminenaktien bei steigenden Goldpreisen

John Paulson, ein milliardenschwerer Hedgefondsmanager, der für seine erfolgreichen Leerverkäufe auf dem US-Immobilienmarkt bekannt ist, erntet nun die Früchte seiner umfangreichen Investitionen in Goldminenaktien, wie die Seite GuruFocus berichtet. Paulsons Strategie bestehe darin, in aufstrebende Bergbauunternehmen zu investieren, anstatt physisches Gold zu halten. In seinem Portfolio befänden sich Beteiligungen an Perpetua Resources, Agnico Eagle Mines und International Tower Hill Mines im Wert von rund 840 Millionen Dollar. Im vergangenen Jahr verzeichneten alle seine Minenaktien Kursgewinne, einige sogar um mehr als 30%, so der Bericht.Paulson hält Gold für eine zuverlässige Absicherung gegen Inflation, Geldentwertung und geopolitische Risiken. Er glaubt, dass die Gewinne der Minengesellschaften bei steigenden Goldpreisen in die Höhe schnellen werden, da ihre Kosten relativ fix sind. Er konzentriere sich auf die Entwicklung von Minen, um die Erträge unabhängig von den Schwankungen des Goldpreises zu maximieren.In einem bedeutenden Schritt hat Paulson, laut GuruFocus, 800 Millionen Dollar investiert, um zusammen mit dem Vorsitzenden von NovaGold Resources, Thomas Kaplan, einen Anteil von 40% am Donlin-Goldprojekt in Alaska zu erwerben. Das Donlin-Projekt mit einem geschätzten Goldvorkommen von 39 Millionen Unzen berge ein beträchtliches Potenzial, stehe aber auch vor Herausforderungen wie hohen Kapitalkosten und einem langen Erschließungszeitraum, da die Produktion nicht vor Anfang der 2030er Jahre erwartet wird.© Redaktion GoldSeiten.de