Zollkonflikt USA-China: Trump verhängt Sanktionen gegen iranisches Öl

US-Präsident Donald Trump erklärte gestern, dass alle Käufe von iranischem Öl oder petrochemischen Produkten gestoppt werden müssen und dass jedes Land oder jede Person, die solche Produkte aus dem Land kauft, sofort mit (Sekundär-)Sanktionen belegt wird, berichtet Reuters “Es wird ihnen nicht erlaubt sein, mit den Vereinigten Staaten von Amerika in irgendeiner Form Geschäfte zu machen“, schrieb er am Donnerstag auf Truth Social.Trumps Regierung hat bereits eine Reihe von Sanktionen gegen Teheran verhängt, unter anderem gegen ein in China ansässiges Rohöllager und eine unabhängige Raffinerie, die sie beschuldigt, in den illegalen Handel mit Öl und Petrochemikalien verwickelt zu sein.Im Februar hat Trump die “Kampagne des maximalen Drucks auf den Iran“ wiederhergestellt, die unter anderem darauf abzielt, die Ölexporte des Landes auf Null zu senken und Teheran an der Entwicklung einer Atomwaffe zu hindern.China ist der größte Abnehmer von iranischem Öl. Das schwarze Gold die einzige nennenswerte Einnahmequelle des Irans.Sekundäre Sanktionen sind solche, bei denen ein Land versucht, ein zweites Land für den Handel mit einem dritten Land zu bestrafen, indem es ihm den Zugang zu seinem eigenen Markt verwehrt - ein besonders mächtiges Instrument für die Vereinigten Staaten aufgrund der Größe ihrer Wirtschaft. Analysten zufolge müssten die USA, um wirklich gegen die iranischen Ölexporte vorzugehen, sekundäre Sanktionen gegen Einrichtungen wie chinesische Banken verhängen, die den Kauf von iranischem Öl erleichtern.Mit der Verhängung von Sekundärsanktionen macht Trump es China unmöglich, irgendwelche Geschäfte mit den Vereinigten Staaten zu machen. Damit sollten auch die Zölle auf chinesische Waren hinfällig bzw. überflüssig sein.© Redaktion GoldSeiten.de