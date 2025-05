Sibanye Stillwater mit Chancen, wenn

Quelle Chart: stock3

… ja, wenn es dem südafrikanischen Minenunternehmen gelingt, nachhaltig über das Widerstandslevel von 4,26 EUR anzusteigen. In diesem Fall wäre zugleich ein Kreuzwiderstand überwunden, sodass es in weiterer Folge zu Kurssteigerungen über 4,50 EUR hinaus bis zum Hochpunkt vom Herbst 2024 bei 4,84 EUR aufwärtsgehen könnte. Das Level von 4,76 EUR wäre dabei zu beachten. Eine Etablierung darüber dürfte sogar Rückenwind bis zur Widerstandszone von 5,20 bis 5,36 EUR liefern.Wird die Aktie hingegen auf aktuellem Niveau erneut abgewiesen, könnte der wieder aufkommende Abwärtsdruck für Abwärtsschübe bis 3,68 EUR und darunter bis 3,52 EUR sorgen. Im Worst-Case geht es sogar in Richtung Tiefs vom Vormonat und der Unterstützung bei 2,85 EUR.© Christian JubeltFinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.