Mogotes Metals - Vicuña: 3 neue Kupfer-Gold-Silber-Ziele im Trend mit Filo Del Sol

7. Mai 2025 - Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE:OY4, OTCQB: MOGMF) ("Mogotes", oder das "Unternehmen") gibt das neue überzeugende Kupfer-, Gold- und Silber-Zielcluster Los Mogotes bekannt, das durch Gesteinssplitterproben und geologische Ergebnisse der neu optionierten Claims hervorgehoben wird, die an die Cu-Au-Ag-Kupfer-Gold-Silber-Ressource Filo Del Sol (FDS)(1)angrenzen, die sich nun zu 50 % im Eigentum von Lundin Mining und zu 50 % im Eigentum von BHP2befindet.1. Meseta erstreckt sich in Chile, auf dem Trend von Filo - 1 km südlich von der Ressource Filo del Sol gelegen. Das jüngste Probenahmeprogramm hat den Umfang erheblich erweitert und die Ergebnisse zeigen das Potenzial von Au-Ag High Sulfidation Epithermal (HSE).2. Neues Kupferporphyr/HSE-Ziel Los Mogotes am Talboden - 650 m × 500 m großes Gebiet mit anomalen Cu-Gehalten von >100ppm bis zu 0,59 % Cu, das an der Basis der Lithokappe freigelegt wurde; geophysikalische MT- und IP-Untersuchungen werden das Potenzial für Porphyr-ähnliche Anomalien in der Tiefe unterhalb des straßenzugelassenen Zielgebiets aufzeigen.3. Neuer Aderschwarm Cuenca mit Potenzial für oberflächennahes Gold-Silber - Strukturelle Zonen mit blättrigen Quarzadern, die sich über ein Gebiet von 500-750 m erstrecken. Die Untersuchungen zeigen eine Au-Ag-Sb-Signatur (Basismetall) mit einem Höchstwert von 0,82 g/t Au und 12,75 g/t Ag (Tabelle 1), was das Gebiet zur ersten Wahl für schnelle Schürfungen in der nächsten Saison machthttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79517/MOG_07052025_DEPRcom.001.jpeg"Unglaublich, dass unsere Bodenteams nach der Konsolidierung der südlichen Ausdehnung des Trends Filo del Sol nun über eine empirische Bestätigung von drei neuen Zielen verfügen, die sich als vorrangige Ziele herauskristallisieren, mit neuen Labordaten, die mit geologischen Modellen von Porphyr- und epithermalen Systemen übereinstimmen. Die Daten sind überzeugend, und wir verfolgen diese Ziele so schnell wie möglich."https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79517/MOG_07052025_DEPRcom.002.jpeg- Direkt am Filo-Trend: Direkt auf dem Streichen von Filo del Sol und 1,2 km südlich von Filo-Bohrloch FSDH116 gelegen, das 610,0 m mit 0,39 g/t Au, 0,15 % Cu und 2,2 g/t Ag auf 22,0 m2durchteufte und das südlichste Bohrloch in der Weltklasse-Ressource FDS Cu-Au-Ag-Distrikt1markiert (Abbildung 1)- Meseta-Prospekt ist die Erweiterung eines großen fortgeschrittenen tonhaltigen (AA) Alterationsplateaus, das sich südlich des FDS-Ressourcengebiets in das Mogotes Meseta-Prospekt erstreckt (Abbildung 2a).- Jetzt viel größer als zuvor: Die Kartierung von Mogotes hat große zusätzliche Gebiete mit intensiver Quarz-Alunit-Alteration umrissen, die weit verbreitete hydrothermale (+/- phreatomagmatische) Brekzien und das geschichtete andesitische Vulkangestein überlagern, das das Projekt bis nach Chile hinein verlängert (Abbildung 3a).- Bestätigung der vertikalen Ebene im Zielmodell: TerraSpec-Hyperspektralscans zeigen eine Quarz-Alunit-Kaolinit-Alteration, die das Niveau des Paläowasserspiegels in einem System mit hohem Sulfidierungsgrad markiert, und deuten auf ein Potenzial für Au-Ag (Cu)-Brekzien und eine Ersatzmineralisierung in der Tiefe hin. (Abbildung 3a und b).- Meseta East - potenziell mineralisierter Porphyr in der Tiefe: Quarzgeäderte Porphyrklasten und erhöhtes Au-Ag (Mo-Cu) in Oberflächenproben deuten auf einen potenziellen verborgenen Kupfer-Gold-Porphyr in der Tiefe hin (Abbildung 5, Foto A2).- Meseta West - typisches Umfeld für eine epithermale Lagerstätte: Brekzien, die von schwammigen und massiven Kieselsäureklasten dominiert werden (Abbildung 5, Foto A1)- Geochemische Vektoren - stark anomal in der epithermalen Spurenelementreihe:o Anomale Sb-As-Ba-Bi (Te) (Abbildung 2a, b, c und Tabelle 1o Charakteristisch niedrig Cu Pb Zn- Gold- und Silberuntersuchungen:o Beide Meseta-Prospekte weisen geringes, aber anomales Au-Ag auf, das ein geochemisches" Leck darstellen könnte, ein potenziell wichtiger Explorationsvektor, um hochgradigere Au-Ag (Cu)-Mineralisierungen in der Tiefe von HSE- und Porphyrlagerstätten zu verbergen (Abbildung 2 und Tabelle 1).o Höhergradiges Au-Ag bis zu einem Maximum von 1,48 g/t Au und 18,8 g/t Ag sowie schwach erhöhtes Mo (Cu) wurden von Proben in Meseta East geliefert, die im Zusammenhang mit den Porphyrklasten in Brekzien auf eine mögliche Porphyrquelle in der Tiefe hindeuten könnten. (Tabelle 1)- Die Ergebnisse der Tiefengeophysik stehen unmittelbar bevor:o Erprobung von oberflächennahen starken Widerstandsanomalien, die unter dem AA-veränderten Plateau liegen und große Quarz-Alunit-Brekzien und Verdrängungshorizonte darstellen könnten, die Ziele für hochgradige HSE-Au-Ag (Cu)-Mineralisierungen sind.o Die geophysikalische Untersuchung wird auch nach tieferen Anomalien der Wiederaufladbarkeit/Leitfähigkeit suchen, die ein potenzielles Porphyrziel darstellen könnten.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79517/MOG_07052025_DEPRcom.003.jpeg2,4 km von Filo del Sol-Bohrloch FSDH116 (Abbildung 1) und der neuen Cu-Au-Ag-Ressource FDS2entfernt.Dies ist ein neues Ziel, das in den letzten Monaten durch unser Kartierungs- und Probenahmeprogramm identifiziert wurde.- Große, neu identifizierte Kupferanomalie von 650 m x 500 m:o Gehalte in Gesteinssplittern von >100 ppm bis 0,59 % Cu (Abbildung 2a).o Das Gestein an der Oberfläche ist stark oxidiert und weist häufige FeOxid-Bruchadern und fortgeschrittene argillisch veränderte Strukturen und Brekzien auf, die von einer starken, durchdringenden phyillischen Alteration überlagert werden. (Abbildung 3a)o Kupfer ist in Form von Malachit (CuCO(OH)) und Kupferoxiden (Cu(2) O, CuO und CuFeO) zu sehen (Abbildung 5 Foto C und D)o Die Mineralisierung weist eine Cu-Ag-Au-Mo-Signatur mit epithermalen Sb-As-Bi-T (Pb)-Spuren auf, was auf eine Mischung aus Porphyr- und HSE-Charakter der Mineralisierung hindeutet (Tabelle 1).- Überschneidung mit dem Alter der Intrusionen bei Filo del Sol: Die Mineralisierung befindet sich in rhyolitischen Vulkaniten des Permo-Trias-Grundgebirges (dem Aurora-Porphyr äquivalentes Grundgebirgsgestein) und in Quarzdiorit des mittleren Miozäns ( ) sowie in kleinen Lagerstätten, die sich mit dem Alter der mineralisierenden Intrusionen der Cu-Au-Ag-Lagerstätte FDS-Aurora4überschneiden.- Günstiges Niveau bei Einlagenmodellen:o Das Wirtsgestein weist eine starke, durchdringende phyllische Alteration mit einem AA-Überdruck bei höheren Temperaturen auf. Die TerraSpec-Mineralzusammensetzungsanalyse der Alterationsassemblage zeigt, dass die phyllische Alteration (weißer Glimmer) von Paragonit > Muskovit und die fortgeschrittene argillische Alteration von Alunit(K-Na)-Pyrophyllit-Jarosit dominiert wird (Abbildung 3b).o Die Mineralogie der Alterationszusammensetzung deutet auf eine höhere Temperatur hin, die von der Basis der Lithokappe bis zum oberen Ende der phyllischen Zone reicht, die sich laut vorausschauenden Lagerstättenmodellen5möglicherweise über einer verborgenen Porphyrlagerstätte entwickelt hat (Abbildung 4).- Geophysikalische Zielerfassung steht an: Die geophysikalische Untersuchung von Mogotes soll dieses Grundstück auf geophysikalische Anomalien untersuchen, die mit einem verborgenen porphyrischen Mineralsystem übereinstimmen.- Das Grundstück Los Mogotes befindet sich in einem Tal auf einer relativ geringen Höhe von 4800 m und ist über eine bestehende Straße, die von der chilenischen Stadt Copiapo zum Rand des Grundstücks führt, für mögliche Bohrungen zugänglich.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79517/MOG_07052025_DEPRcom.004.jpeg- Aderschwarm Cuenca: Cuenca ist durch einen Schwarm von schmalen strukturellen Zonen mit blättrigen Quarzadern gekennzeichnet (Abbildung 5, Foto C), die sich über einen 500 bis 750 m langen Streichen und ein bis zu 270 m breites- Edelmetallreiche Proben: Die Gesteinssplitterproben von Cuenca zeigen eine starke Au-Ag-Sb-As-Ba-Bi (Zn-Pb-Mo>Cu) kombinierte edelmetallhaltige epithermale + polymetallische geochemische Signatur (Abbildung 2a bis c).- Überschneidung mit dem Alter der Intrusionen bei Filo del Sol: Die Mineralisierung befindet sich in der permo-triassischen Grundgebirgsabfolge und in phyillisch veränderten Quarzdioritporphyren, die ein mittleres miozänes Alter aufweisen und sich mit dem Alter der Intrusionen überschneiden, die mit dem Mineralsystem FDS in Zusammenhang stehen(4) (Abbildung 3a).- Fortgeschrittene argillische Alteration: Die TerraSpec-Mineralzusammensetzungsanalyse der Alterationsassemblage zeigt Dickit-Alunit(K>Na)-Gips-Jarosit, der definitiv epithermalen AA-Charakter aufweist (Abbildung 3b).- Oberflächennahes Potenzial: Die kombinierte Edelmetall-Polymetall-Signatur von Cuenca mit der AA-Alteration deutet auf das Potenzial für eine strukturell beherbergte epithermale Au-Ag-Mineralisierung in Oberflächennähe hin.- Geophysik zur Beschleunigung des Verständnisses: Das Verständnis des Potenzials dieses neuen Ziels befindet sich noch in einem frühen Stadium. Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchungen werden hier kieselsäurereiche Zonen für schnelle Schürfungen und erste Bohrungen aufzeigen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79517/MOG_07052025_DEPRcom.005.jpeg1. Vorläufige geophysikalische Untersuchungsergebnisse (MT und DDIP) für 10,9 Linienkilometer des Los Mogotes Target Clusters2. Endgültiges geophysikalisches 3D-Modell für MT- und DDIP-Untersuchungen3. Untersuchungsergebnisse des Infill-Probenahmeprogramms auf dem Porphyr-Ziel Los Mogotes4. Untersuchungsergebnisse aus dem Bodenprobenprogramm auf dem Zielgebiet Meseta5. Untersuchungsergebnisse aus dem Schürf- und Gesteinssplitterprobenprogramm des argentinischen Probenahmeprogrammshttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79517/MOG_07052025_DEPRcom.006.jpeg1TSX: LUN. 4. Mai 2025. Pressemitteilung, Lundin Mining gibt erste Mineralressourcen bei Filo Del Sol bekannt, die eine der größten Kupfer-, Gold- und Silberressourcen der Welt demonstrieren. Lundin Bergbau2TSX: LUN. 15. Januar 2025. Pressemitteilung, Lundin Mining schließt den gemeinsamen Erwerb von Filo mit BHP und den 50%igen Verkauf von Josemaria ab, um Vicuña Corp. zu bilden. Lundin Bergbau3TSX: FIL. 21. November 2024. Filo bohrt 1.270m mit 0,92% CuEq in Aurora und 529m mit 0,97% CuEq in Bonita4Perello, et al. Geology of Porphyry Cu-Au and Epithermal Cu-Au-Ag Mineralization at Filo del Sol, Argentina-Chile: Extreme Teleskopierung während der Andenverschiebung. Wirtschaftsgeologie (2023) 118 (6): 1261-1290.5Hedenquist1 und Arribas. Exploration Implications of Multiple Formation Environments of Advanced Argillic Minerals Economic Geology (2023) v. 117, no. 3, pp. 609-643Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold sucht. Allen Sabet, Präsident und Hauptgeschäftsführer
Telefon: (647) 846-3313
E-Mail: info@mogotesmetals.com

In Europa
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger & Marc Ollinger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch

Folgen Sie uns
Twitter: https: Qualifizierte Personen: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen über das Projekt Filo Sur wurden von Stephen Nano, der qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Nano ist ein Direktor und technischer Berater des Unternehmens.

Mogotes wendet die branchenüblichen Explorationsmethoden und -techniken an. Alle geochemischen Boden-, Fluss-, Gesteins- und Bohrproben werden unter der Aufsicht der Geologen des Unternehmens in Übereinstimmung mit den branchenüblichen Verfahren entnommen. Die geochemischen Untersuchungen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und gemeldet. Proben aus Argentinien werden in Basttüten verpackt und mit einem exklusiven LKW an das ALS-Labor in Mendoza, Argentinien, versandt. Proben aus Chile werden in Bastbeuteln verpackt und an das ALS-Labor in Copiapo, Chile, geliefert. In diesen Einrichtungen wird die Probenaufbereitung (PREP-31B) durchgeführt, die eine Zerkleinerung auf 70 % unter 2 mm, eine Riffelspaltung von 1 kg und eine Pulverisierung auf 85 % über 75 Mikrometer umfasst. Die aufbereiteten Proben werden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels Brandprobe mit ICP-AES-Abschluss an einer 30-g-Probe analysiert. Die Untersuchungsergebnisse von Bohrkernproben können aufgrund von oberflächlichen Oxidations- und Anreicherungsprozessen oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der primären Mineralisierung höher, niedriger oder ähnlich wie die Ergebnisse von Oberflächengestein, Kanal- und Grabenproben sein. 