Trump plant "sehr, sehr große Ankündigung" vor seiner Nahostreise zu machen

US-Präsident Trump kündigte am Dienstag eine "sehr, sehr große Ankündigung" an, bevor er nächste Woche zu einem mit Spannung erwarteten Besuch in den Nahen Osten aufbricht. Die Bekanntgabe soll demnach am Montag vor dem Besuch erfolgen."Wir werden eine sehr, sehr große Ankündigung machen, so groß wie wie es nur geht", sagte Trump bei einem Treffen mit dem kanadischen Premierminister Mark Carney im Oval Office. Dabei hielt er sich mit weiteren Informationen sehr zurück. Er erklärt: "Und ich werde Ihnen nicht sagen, was es sein wird". So mysteriös, wie diese Ankündigung sein mag, betont der amerikanische Präsident allerdings, dass es "sehr positiv" sei."Es wird eine der wichtigsten Ankündigungen seit vielen Jahren zu einem bestimmten Thema sein, einem sehr wichtigen Thema. Sie werden alle hier sein."Diese ominöse Bekanntmachung wurde in einem kurzen Ausschnitt der New York Post festgehalten.© Redaktion GoldSeiten.de