Meridian Mining UK Societas: Start der DFS und Partnerschaft mit Aurubis geplant

Meridian gestern mit weiteren positiven Neuigkeiten: Link Das Unternehmen hat Ausenco Brasilien mit der Durchführung der Machbarkeitsstudie für das Cabacal Gold-Kupfer-Projekt beauftragt. Ausenco genießt international einen guten Ruf und war bereits für die Erstellung der PEA und der PFS verantwortlich. Die Arbeiten an der DFS wurde nun offiziell begonnen und nach Abschluss soll bereits 2026 eine endgültige Investitionsentscheidung für den Bau von Cabacal fallen.Gilbert Clark, Chief Executive Officer, kommentierte: "Nachdem wir die PEA und PFS für Cabacal abgeschlossen haben, wobei Letztere einen Nettogegenwartswert von fast 1 Milliarde US-Dollar für Cabacal erbracht hat, freue ich mich, diese langfristige Geschäftsbeziehung mit Ausenco fortzusetzen, indem sie die DFS für Cabacal durchführen. Da Ausencos A-Team für die DFS bereits mit Cabacal vertraut ist, können wir die Studie sofort starten, zügig vorantreiben und uns nach der möglicherweise erfolgreichen Berichterstattung auf den Bau konzentrieren."Zusätzlich wurde bekanntgegeben, dass Meridian Mining mit Aurubis eine Absichtserklärung unterzeichnet hat. Beide Unternehmen haben die Absicht bekundet, eine langfristige Geschäftsbeziehung einzugehen und sich über technische Details und die Optimierung der zukünftigen Kupfer-Gold-Silber-Sulfid-Konzentrate auszutauschen.Wie es in der Pressemeldung heißt, werden die Parteien technische Ideen prüfen und austauschen, um das zukünftige Kupferkonzentrat von Cabacal für die Schwebeschmelzanlage von Outotec zu optimieren. Schwebeschmelzanlagen sind die gängigste Art von Kupferhütten in Europa, wo Aurubis zwei Standorte betreibt: Hamburg (Deutschland) und Zlatitsa-Pirdop (Bulgarien).Darüber hinaus arbeitet Meridian bereits aktiv mit internationalen und nationalen Projektfinanzierungsbanken und -fonds zusammen, um den Projektfinanzierungsprozess parallel zum Fortschritt der DFS voranzutreiben. Die Absichtserklärung bietet die Möglichkeit, potenziell sowohl Fremd- als auch Eigenkapital von deutschen und anderen europäischen staatlich geförderten Institutionen zu erhalten.Dazu gehören Schuldenbürgschaften im Rahmen des UFK-Garantieprogramms für ungebundene Kredite und Eigenkapital aus dem von der KfW verwalteten Rohstofffonds.Das Management von Meridian verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Fondsverwaltung und im Bankgeschäft mit der KfW. Zukünftige Vereinbarungen wären mit einem Abnahmevertrag für Kupferkonzentrat für einen Teil der Cabacal-Produktion verbunden, der einer Hüttengruppe wie Aurubis oder europäischen Herstellern, die Kupfer benötigen, zugutekäme.Das sind die richtigen Schritte, die das Management von Mianerid geht. Es wird keine Zeit verschwendet und die DFS wird mit Ausenco erstellt, was für Qualität steht. Die Vereinbarung mit Aurubis (https://www.aurubis.com/de) ist noch weit gefasst und nicht "bindend2, doch es ist gut zu sehen, dass Meridian mit den Top-Firmen im Geschäft in Verbindung steht. Eine Abnahmevereinbarung mit AURUBIS würde sicherlich auch dazu führen, dass die Finanzierungen zu besseren Konditionen angeboten werden.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.