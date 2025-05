Ausgold Ltd.: Bohrerfolge außerhalb der Hauptzone

Ein Argument, dass bei Ausgold immer sehr spannend war, ist das riesige Projektpaket der Firma rund um das Katanning Goldprojekt. Ausgold Ltd. kontrolliert über 3.500 Quadratkilometer in der Region.Leider ist es immer ein Spagat für die Junior-Unternehmen, ob sie sich mit dem vorhandenen Kapital auf die Entwicklung des weit fortgeschrittenen Projektes fokussieren oder sich um die regionale Exploration kümmern sollen. Das neue Management versucht derzeit beides und hat einige günstigere RC-Bohrungen auf Zielen niedergebracht, die schon einmal gute Resultate gezeigt haben. Heute die Auswertungen: Link Auf der Zinger Zone sehen Sie oben die früheren Resultate und darunter die besten Resultate von Ausgold. Es wurden 11 RC-Bohrungen für insgesamt gut 1.200 Meter niedergebracht:Auf Stanley Hill, Moulyinning und McDougalls wurden ebenfalls Bohrungen abgeschlossen und einige Zonen mit low-grade-Gold gefunden:Es waren einige gute Ergebnisse dabei, die zwar nicht spektakulär sind, doch zeigen, dass es in der Region sicherlich noch mehrere Goldvorkommen gibt, die nur noch nicht erkundet wurden. Potenzial für weitere Satellit-Gebiete ist vorhanden und es ist für eine Firma wie Ausgold auch immer ein guter Ansatz, potenziellen Partnern/Übernehmern zu zeigen, dass regional noch aussichtsreiches Land vorhanden ist, das aber bislang nur spärlich erkundet wurde.Die Bohrungen laufen weiter und mit tieferen Diamantkernbohrungen ist Ausgold derzeit dabei, Verlängerungen auf der KGP Northern Zone zu testen, deren Ergebnisse in diesem Quartal erwartet werden.Die Analysten von SCP-Research haben jüngst das Kursziel für Ausgold von 1,50 AUD auf 1,80 AUD erhöht. Sie betonen, dass Ausgold gerade einmal mit 0,1 vom NAV gehandelt wird:Ausgold 6 Monate:Ausgold 5 Jahre:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.