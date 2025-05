Culico Metals halte ich weiterhin für spannend ...

Culico halte ich weiterhin für spannend. Die Firma hat 10 Millionen Aktien an Americas Gold and Silver (TSX: USA), die derzeit über 8 Millionen AUD wert sind.Jüngst konnte man sich mit 3 Millionen USD an dem in Marokko tätigen Kupferunternehmen Kharrouba Copper Company Inc. beteiligen, um einen ersten Fuß in der Türe zu haben.Laut meinen Informationen hat das Management von Culico Metals Ltd. hohes Interesse an dieser noch privaten Kupferfirma und in der kommenden Woche begeben sich einige Management-Mitglieder erneut auf den Weg nach Marokko.Es könnte also sein, dass es mehr wird als nur eine Kapitalbeteiligung. Wie ich schon einmal spekuliert habe, wäre es sicherlich eine spannende Geschichte, würde man die private Kupferfirma in den börsennotierte Culico einbringen. Das ist eine reine Spekulation meiner Seite, halt ich aber für nicht ausgeschlossen.Das Chance-Risiko bei der Aktie ist interessant, da der Börsenwert über Cash und Aktien abgedeckt ist und wir Upside-Potenzial von verschiedenen Seiten haben:Ich würde versuchen, mit niedrigen Limits (0,12 – 0,13 CAD) Aktien einzusammeln, wenn diese Geschichte gefällt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.