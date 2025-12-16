Aktionäre von Mines D'Or Orbec Inc. stimmen Übernahme durch IAMGold Corp. zu
16.12.2025 | Minenportal.de
Mines D'Or Orbec Inc. gibt bekannt, dass die Aktionäre, Inhaber von Incentive-Aktienoptionen sowie Inhaber von Stammaktienkaufoptionsscheinen auf ihrer heutigen Sonderversammlung den Sonderbeschluss zur Genehmigung der geplanten Übernahme von Orbec durch IAMGold Corp. gemäß einem gesetzlichen Arrangement-Plan angenommen haben.
Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält jeder Aktionär eine Gesamtvergütung im Wert von 0,125 $ pro Orbec-Aktie. Diese setzt sich aus (i) 0,003466 Stammaktien von IAMGOLD und (ii) 0,0625 $ zusammen.
In-the-Money (ITM) Orbec-Optionen, unabhängig davon, ob sie unverfallbar sind oder nicht, gelten ohne weitere Maßnahmen seitens oder im Namen des Optionsinhabers als von diesem an das Unternehmen abgetreten und übertragen. Dies erfolgt im Austausch gegen eine Zahlung durch oder im Namen von Orbec, die der Differenz zwischen ihrem Ausübungspreis und 0,125 $, multipliziert mit der Anzahl der Orbec-Aktien, zu deren Kauf die Inhaber dieser Orbec-Optionen berechtigt sind, entspricht. Die Optionen werden anschließend annulliert.
ITM-Warrants gelten ebenfalls ohne weitere Maßnahmen seitens des Optionsscheininhabers oder in dessen Namen als von diesem an das Unternehmen abgetreten und übertragen. Dies erfolgt im Austausch gegen eine Barzahlung durch oder im Namen von Orbec, die der Differenz zwischen dem Ausübungspreis der Optionsscheine und 0,125 $, multipliziert mit der Anzahl der Orbec-Aktien, zu deren Kauf die Inhaber dieser Warrants berechtigt sind, entspricht. Ausgenommen hiervon sind die von IAMGOLD gehaltenen Orbec-Warrants. Diese gelten als ohne Gegenleistung abgegeben, abgetreten und übertragen und werden sofort gelöscht. Out-of-the-Money (OTM) Orbec-Optionen und Orbec-Warrants gelten als abgegeben.
Orbec wird beim Handelsregister des Obersten Gerichtshofs von Ontario einen Antrag auf Erlass einer endgültigen Verfügung zur Genehmigung der Vereinbarung stellen. Die Verhandlung wird voraussichtlich am 18. Dezember 2025 stattfinden. Der Abschluss der Vereinbarung wird voraussichtlich am 22. Dezember 2025 erfolgen.
Mines D'Or Orbec Inc. ist ein Goldunternehmen, das zu 100% Eigentümer einer großen und vielversprechenden Mineralienkonzession in der Nähe von Chibougamau (Québec) ist. Das Muus-Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 25.250 Hektar im Nordosten des Abitibi-Grünsteingürtels.
IAMGOLD ist ein mittelständischer kanadischer Goldproduzent und -entwickler mit Bergbetrieben in Nordamerika und Westafrika. Zu seinen Projekten zählen Côté Gold (Kanada), Westwood (Kanada) und Essakane (Burkina Faso).
© Redaktion MinenPortal.de
