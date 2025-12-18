Cartier Resources meldet bedeutendes Wachstum der Goldressource in Cadillac

Alle Sektoren / Tagebauressourcen Untertägige Ressourcen Gesamt

Kategorie

Cut-off-Gehalt = 0,30 g/t Au Cut-off-Gehalt = 1,00 g/t Au

Tonnen (t) Gehalt Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt Gold (oz)

(Au (Au (Au

g/t) g/t) g/t)

Nachgewiesen 1.770.000 2,16 123.300 4.210.000 2,80 379.300 5.988.000 2,61 502.600

Angedeutet 1.730.000 1,52 84.500 2.240.000 2,51 180.600 3.965.000 2,08 265.200

Nachgewiesen & 3.500.000 1,84 207.800 6.450.000 2,70 559.900 9.953.000 2,40 767.800

Angedeutet

Vermutet 4.740.000 1,13 172.600 30.450.000 2,29 2.244.200 35.185.000 2,14 2.416.900

Nachgewiesen Angedeutet Vermutet

Goldpreis-annahme Cut-off-Gehalt Methode Tonnen (t) Gehalt (Au Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt (Au Gold (oz) Tonnen (t) Gehalt (Au Gold

($/oz.) (Au g/t) g/t) g/t) (oz)

g/t)

4.000 0,75 Untertagebau 4.010.000 2,64 339.600 1.580.000 2,18 110.700 33.970.000 1,99 2.169.200

0,20 Tagebau 2.600.000 2,02 169.300 3.500.000 1,29 144.900 15.600.000 0,98 491.300

- gesamt 6.607.000 2,40 508.900 5.084.000 1,56 255.600 49.576.000 1,67 2.660.500

3.500 0,85 Untertagebau 4.250.000 2,72 371.500 1.890.000 2,28 138.300 34.080.000 2,12 2.319.900

0,25 Tagebau 2.130.000 2,02 138.500 2.740.000 1,42 124.900 7.490.000 1,05 251.900

- gesamt 6.382.000 2,49 509.900 4.627.000 1,77 263.200 41.571.000 1,92 2.571.800

3.000 1,00 Untertagebau 4.210.000 2,80 379.300 2.240.000 2,51 180.600 30.450.000 2,29 2.244.200

(Basisfall)

0,30 Tagebau 1.770.000 2,16 123.300 1.730.000 1,52 84.500 4.740.000 1,13 172.600

- gesamt 5.988.000 2,61 502.600 3.965.000 2,08 265.200 35.185.000 2,14 2.416.900

2.500 1,20 Untertagebau 4.230.000 2,91 394.900 2.250.000 2,79 201.500 25.940.000 2,50 2.088.000

0,35 Tagebau 1.190.000 2,43 93.300 1.050.000 1,68 56.700 2.810.000 1,28 115.400

- gesamt 5.421.000 2,80 488.200 3.296.000 2,44 258.200 28.746.000 2,38 2.203.400

2.000 1,50 Untertagebau 4.120.000 3,21 425.500 1.940.000 3,27 203.900 19.990.000 2,81 1.807.400

0,45 Tagebau 370.000 2,92 34.800 530.000 1,86 31.600 1.470.000 1,58 74.600

- gesamt 4.494.000 3,19 460.300 2.472.000 2,96 235.500 21.461.000 2,73 1.882.000

Parameter Einheit Wert

Verkauf Basis-szenario

Goldpreis USD/Oz 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00

Wechselkurs CAD/USD 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Royalty % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Verkaufskosten USD/Oz 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Zahlbarkeit % 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

Nettoverkaufspreis CAD/Oz 2.748,35 3.437,16 4.125,97 4.814,79 5.503,60

Betriebskosten

Abbaukosten CAD/abgebauter t 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00

Verarbeitungskosten CAD/verarbeiteter t 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Gemein- & Verwaltungskosten CAD/verarbeiteter t 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Gesamte erzbasierte Kosten CAD/verarbeiteter t 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00

Verarbeitung

Durchsatz (Spanne) t/Tag 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Gewinnungsgrad / Aufbereitungsanlage % 93,10 93,10 93,10 93,10 93,10

Förderung

Blockgröße m Unterteilt Unterteilt Unterteilt Unterteilt Unterteilt

Mindestabbaumächtigkeit Langloch m 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Verwässerung (Hangendes & Liegendes) m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strossenhöhe m 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Streichlänge m 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25

Cut-off-Gehalt

Berechneter Cut-off-Grenzwert g/t 1,52 1,21 1,01 0,87 0,76

Gerundeter Cut-off-Grenzwert g/t 1,50 1,20 1,00 0,85 0,75

Parameter Einheit Wert

Verkauf Basis-szenario

Goldpreis USD/Oz 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 4.000,00

Wechselkurs CAD/USD 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40

Royalty % 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

Verkaufskosten USD/Oz 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Zahlbarkeit % 99,90 99,90 99,90 99,90 99,90

Nettoverkaufspreis CAD/Oz 2.748,35 3.437,16 4.125,97 4.814,79 5.503,60

Betriebskosten

Abbaukosten CAD/abgebauter t 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Verarbeitungskosten CAD/verarbeiteter t 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Gemein- & Verwaltungskosten CAD/verarbeiteter t 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Gesamte erzbasierte Kosten CAD/verarbeiteter t 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00

Verarbeitung

Durchsatz (Spanne) t/Tag 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00

Gewinnung / Aufbereitungsanlage % 93,1 93,1 93,1 93,1 93,1

Förderung

Blockgröße m 5x5x5 5x5x5 5x5x5 5x5x5 5x5x5

Neigungswinkel ° 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Cut-off-Gehalt

Berechneter Cut-off-Grenzwert g/t 0,43 0,34 0,28 0,24 0,21

Gerundeter Cut-off-Grenzwert g/t 0,45 0,35 0,30 0,25 0,20