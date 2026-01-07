Chinas Goldimporte über Hongkong im November um mehr als 100% gestiegen
08:34 Uhr | Redaktion
Die Netto-Goldimporte Chinas über Hongkong haben sich im November 2025 mehr als verdoppelt, berichtet IDN Financials in Bezug auf Informationen von Reuters. Im Vergleich zum Oktober stiegen sie um 101,5%, was die schwankende Nachfrage angesichts der globalen Preisvolatilität widerspiegelt, heißt es. Laut dem Statistikamt von Hongkong beliefen sich Chinas Netto-Goldimporte im November auf 16,16 Tonnen gegenüber 8,02 Tonnen im Oktober.
Die gesamten Goldimporte über Hongkong beliefen sich im November auf 30,22 Tonnen, was einem leichten Anstieg von 0,5% gegenüber dem Vormonat entspricht. Als weltweit größter Goldverbraucher hat China mit seinen Kaufentscheidungen einen erheblichen Einfluss auf den globalen Goldmarkt. Zu beachten ist jedoch, dass diese Zahlen nur einen Teil der gesamten Goldimporte Chinas widerspiegeln, da Gold auch über andere Kanäle wie Shanghai und Peking ins Land gelangt.
Die Marktvolatilität in China war im November bemerkenswert, so der Bericht: Die inländischen Goldaufschläge verschoben sich von moderaten Niveaus zu starken Abschlägen. Diese Schwankungen wurden auf eine gemischte Marktstimmung zurückgeführt, obwohl saisonal gesehen in der Jahresendperiode weiterhin eine starke Goldnachfrage verzeichnet wird, da sich chinesische Käufer auf das Mondneujahr vorbereiten.
Ende Dezember 2025 wurden Goldbullion in China mit einem Abschlag von 15 $ bis 30 $ pro Unze gegenüber den globalen Spotpreisen gehandelt, nachdem die Abschläge in der Vorwoche noch bis zu 64 $ pro Unze betragen hatten. Diese Verschiebung wurde laut IDN durch spekulative Käufe angeheizt, die durch die Erwartung von Zinssenkungen in den USA sowie ein knapperes Angebot aufgrund begrenzter Importquoten und eines stärkeren Yuan getrieben wurden.
