Bullion schlägt Bling-Bling: Singapurs Goldkäufer tauschen Schmuck gegen Barren

Um auf die schwachen Verkaufszahlen im Jahr 2025 zu reagieren, passen sich Goldhändler in Singapur an einen schwierigen Markt an, indem sie ihre Schmuckdesigns überarbeiten und ihre Inzahlungnahmeangebote erhöhen, berichtet Yahoo News. Laut dem World Gold Council ist die Schmucknachfrage deutlich zurückgegangen, um 8% im dritten Quartal. Bei Gold in Anlagequalität, wie Barren und Münzen, war hingegen ein Kaufanstieg von 47% zu verzeichnen.
Während die Verkäufe von Goldschmuck zurückgingen, veranlasste der Anstieg des Goldpreises um mehr als 60% im Jahr 2025 Käufer dazu, Goldbullion angesichts der globalen Unsicherheit als sicherere Anlage zu betrachten. Der Spotpreis für Gold hat sich von 2.600 $ pro Unze auf über 4.300 $ fast verdoppelt.
Um Käufer anzulocken, bieten Einzelhändler leichtere, hohle Schmuckdesigns an, um die Stücke erschwinglicher zu machen und gleichzeitig ihren Wert zu erhalten, so der Bericht. Die Singapore Jewellers Association stellte fest, dass die Mehrwertsteuerbefreiung für Goldbarren in Anlagequalität die Präferenzen der Verbraucher in Richtung Goldbullion verschoben hat.
Darüber hinaus verkaufen einige Kunden, darunter auch Rentner, alten Schmuck, um von den hohen Preisen zu profitieren, heißt es. Analysten heben die Stabilität von Gold, insbesondere in volatilen Märkten, hervor, wodurch es für Anleger attraktiv bleibt. Einzelhändler gehen davon aus, dass die Nachfrage nach preisgünstigem Schmuck und Goldanlagen mit dem Herannahen des chinesischen Neujahrsfestes weiterhin hoch bleiben wird.
