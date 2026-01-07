Chris Vermeulen: "Sehr bärisch für 2026"

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Palisades Gold teilte Chris Vermeulen, Gründer und CIO von The Technical Traders, seine eingehende Analyse der aktuellen Marktbedingungen mit. Dabei konzentrierte er sich auf Edelmetalle, Aktien und Konjunkturzyklen. Vermeulen warnte davor, dass der Edelmetallmarkt möglicherweise seinen Höhepunkt erreicht habe, der sich durch hohe Volatilität und erhebliche Preisschwankungen auszeichne. Er glaubt, dass sich der Markt derzeit in seiner "letzten parabolischen Phase" befindet und rät Anlegern zu einem strategischen Ansatz beim Risikomanagement.Vermeulen betonte die enge Verbindung zwischen dem Aktienmarkt und Edelmetallen und wies darauf hin, dass der Aktienmarkt  insbesondere Technologieaktien  bisher keinen nennenswerten Rückgang erfahren hat, was üblicherweise eine Rally bei Edelmetallen auslöst. Er prognostiziert, dass ein Beginn des Ausverkaufs von Aktien zu einer Korrektur im Edelmetallsektor führen könnte.Anlegern empfiehlt Vermeulen eine Strategie, die sich eher an den Kursbewegungen als an den Marktnarrativen orientiert. Er rät zu einer Rotation zwischen Aktien, Anleihen, Währungen und Barpositionen. Er äußerte sich bullisch in Bezug auf Gold, Aktien und möglicherweise den US-Dollar-Index, während er für den Öl- und Energiesektor bärisch ist.Mit Blick auf das Jahr 2026 prognostiziert er eine erhöhte Marktvolatilität. Er warnte, dass der derzeit niedrige VIX-Index, der die geringe Angst am Markt widerspiegelt, einen bevorstehenden Rückgang signalisieren könnte. Dieser Rückgang, der voraussichtlich acht bis zwölf Monate andauern werde, könne Anlegern strategische Chancen bieten, zu günstigeren Bewertungen wieder in die Märkte einzusteigen.Vermeulen betonte, dass erfolgreiches Investieren nicht darin besteht, Markthochs und -tiefs vorherzusagen, sondern flexibel zu bleiben, technische Indikatoren zu beobachten und bereit zu sein, sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.© Redaktion GoldSeiten.de