Clifton Mining Company - Board Member Passing

The officers and directors of Clifton Mining Company hereby announce the recent passing of board member K. Bruce Jones, who had served on the board of directors many years ago starting back in the 90's and who has been a long-time shareholder in the Company. Mr. Jones was recently again elected as a member of the board of directors in October of 2025. His knowledge, experience, kindness, and professional demeanor will be missed by all.
