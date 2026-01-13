CME Group: Handelsvolumen für Dezember & Jahr 2025

Die CME Group, zu der unter anderem die New Yorker Rohstoffbörse COMEX gehört, hat in dieser Woche die aktuellen Daten zum Handelsvolumen am Terminmarkt per Ende Dezember 2025 veröffentlicht. Demzufolge wurden im letzten Monat des Jahres durchschnittlich 23,5 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stellt dies einen Anstieg von etwa 5% dar. Über das gesamte Jahr hinweg verzeichnete die CME ein tägliches Handelsvolumen von 28,1 Millionen, was einem Anstieg von 6% gegenüber 2024 entspricht.
Am Metallterminmarkt wurden im Dezember im Durchschnitt 1,3 Millionen Kontrakte pro Tag gehandelt. Dies entspricht den Zahlen vom November, ist jedoch ein gewaltiger Sprung im Vergleich zu 539.000 Kontrakten pro Tag im Dezember 2024. Die Micro Silver Futures verzeichneten dabei mit 200.000 Kontrakten einen Rekord. Die Micro Gold Futures stiegen im Jahresvergleich um 312% auf 449.000 und die Silber-Futures um 364% auf 344.000. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 988.000 Kontrakte pro Tag gehandelt, was einem Anstieg von 34 % gegenüber 2024 entspricht.
