TD Securities' neuer Versuch, Silber zu shorten

TD Securities hat eine neue, bärische Haltung gegenüber Silber eingenommen, wie Kitco News am 7. Januar berichtete, da sich das Metall zu dem Zeitpunkt nicht über 80 $ pro Unze halten konnte. Die Bank unternimmt nun einen weiteren Versuch auf der Short-Seite des Marktes. Sie gab bekannt, dass sie eine Short-Position in März-Silber-Futures bei 78 $ pro Unze eingegangen ist, mit einem Kursziel von 40 $ und einem Stop-Loss bei 92 $.
Die Analysten von TD Securities erwarten einen starken Verkaufsdruck, da die jährliche Neugewichtung des Index die Liquidation von rund 13% der offenen Positionen an den Comex-Silbermärkten zur Folge hat. Sie argumentieren außerdem, dass die jüngste Rally des Silbers angetrieben durch Unterbrechungen in der Lieferkette und eine starke industrielle Nachfrage überzogen ist.
Der leitende Stratege Daniel Ghali sagte, dass höhere Preise nun zu einer Neugewichtung des physischen Marktes führen, das Angebotsdefizit verringern und die Befürchtungen einer Verknappung mindern würden. Ein wichtiger potenzieller Auslöser für einen Ausverkauf könnte die Bestätigung sein, dass die USA keine Zölle auf Silberimporte erheben werden, heißt es. Dadurch könnten große Mengen des Metalls wieder auf die globalen Märkte gelangen.
Viele Analysten gehen davon aus, dass Silber nicht mit Zöllen belegt wird, da eine Verbrauchssteuer den US-Fertigungssektor zerstören könnte. Die US-Silberproduktion kann den Inlandsverbrauch nicht decken und eine wesentliche Erhöhung des Angebots auf dem Markt ist unwahrscheinlich.
Dies ist der zweite Versuch der Bank, Silber zu shorten, nachdem ein fehlgeschlagener Handel im letzten Jahr zu einem Verlust von 2,4 Millionen Dollar geführt hatte.
