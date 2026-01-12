PMET Resources Inc.: NPV nach Steuern vervielfacht!
18:00 Uhr | Hannes Huster
Als PMET Resources im Oktober 2025 die definitive Machbarkeitsstudie für das Shaakichiuwaanaan Lithium Projekt in Quebec veröffentlicht hat, wurde mit einem Preis von 1.221 USD je Tonne Spodumen-Konzentrat kalkuliert. Damals lag dieser Preis noch oberhalb des Spot-Preises, was unwissende Marktkommentatoren gegen PMET Resources ausgelegt haben. Bei einem Spodumen-Preis von 1.221 USD hatte das Projekt einen abgezinsten NPV nach Steuern von 1,594 Milliarden CAD. Heute Morgen kostet eine Tonne Spodumen-Konzentrat 1.980 USD:
Und jetzt lohnt es sich, auf die Sensitivitätsanalyse zu schauen, die im Zuge der DFS veröffentlicht wurde. Bei einem Preis von 1.900 USD springt der NPV nach Steuern auf 4,56 Milliarden CAD und pro Jahr könnte PMET Resources ein EBITDA von 1,169 Milliarden CAD erwirtschaften:
Gehen wir auf die 2.000 USD, dann liegt der NPV nach Steuern bei 4,989 Milliarden CAD und das jährliche EBITDA würde auf satte 1,25 Milliarden CAD steigen!
Fazit:
Tier1 Bergbauprojekte "funktionieren" in Preisabschwüngen, wie es PMET in der Studie nachgewiesen hat und sie bringen sensationelle Erträge in stabilen Preisphasen.
Durch den Anstieg des Lithium-Preises in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich der NPV des Lithium-Projektes von PMET Resources von 1,595 auf fast 5 Milliarden CAD vervielfacht!
Der Hebel diese sehr großen und langlebigen Vorkommens ist also enorm und es gilt zu bedenken, dass in der Studie kein einziges Zusatzprodukt einkalkuliert wurde und die bislang besten Zonen auf dem Gebiet auch nicht inkludiert sind!
Per Schlusskurs Freitag kommt PMET Resources auf einen Börsenwert von etwas mehr als 1 Milliarde CAD. Somit wird das Unternehmen mit ca. 0,6 des NPV gehandelt, würde der Preis für eine Tonne Spodumen-Konzentrat bei 1.221 USD notieren und bei 0,20 vom NPV würden wir den aktuellen Spot-Preis hernehmen! Das ist zu billig für eines der besten Lithium-Hard-Rock-Projekte der Welt!
Die Aktie sprang heute in Sydney (ADRs, 10 ADR eine Originalaktie) um 8,59% nach oben und dies bei sehr gutem Handelsvolumen:
Es ist davon auszugehen, dass Kanada heute nachzieht:
© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV
Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:
1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.
© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
