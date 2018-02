Tartisan Resources Corp.: Abschluss der Übernahme von Canadian Arrow Mines Ltd.

Toronto, 2. Februar 2018 - Tartisan Resources Corp. (CSE: TTC, FSE: 8TA) (Tartisan oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass die Übernahme von Canadian Arrow Mines Ltd. (vormals TSX-V: CRO) im Rahmen der bereits zuvor gemeldeten geplanten Vereinbarung gemäß dem Business Corporations Act of Ontario endgültig abgeschlossen wurde.Zu Beginn des heutigen Handelstages wurden alle Aktien von Canadian Arrow Mines Ltd. zu Aktien von Tartisan Resources Corp. umgewandelt. Das Verhältnis beträgt eine Aktie des Unternehmens für 17,5 Aktien von Canadian Arrow Mines Ltd., dessen Aktien am Handelsende des 1. Februar 2018 delisted wurden.Das Unternehmen möchte die Aktionäre von Canadian Arrow Mines Ltd. im zusammengelegten Unternehmen herzlich willkommen heißen.Weitere Details zur Transaktion finden Sie auf SEDAR.Die Stammaktien von Tartisan Resources Corp. notieren an der Canadian Securities Exchange (CSE: TTC, FSE: 8TA). Nach dem Abschluss sind zurzeit 93.308.550 Aktien ausstehend (105.142.594 vollständig verwässert).D. Mark Appleby, President & CEO sowie ein Director des UnternehmensTelefonnummer 416-804-0280mark@tartisanresources.comWeitere Informationen zu Tartisan finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.tartisanresources.com oder auf der SEDAR-Webseite unter www.sedar.com.Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Canadian Securities Exchange (unter CNSX Markets Inc. als Betreiber) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!