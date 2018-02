Kootenay Zinc Corp. organisiert Geländebegehung zur Bewertung von Sully

Vancouver, 22. Februar 2018 - Kootenay Zinc Corp. (das Unternehmen oder Kootenay) (CSE: ZNK; OTC: KTNND; FRA: KYH1) organisiert derzeit eine Geländebegehung, bei der die Geschäftsleitung das Konzessionsgebiet des Unternehmens bewerten wird und Entscheidungen hinsichtlich zukünftiger Explorationsprogramme im Konzessionsgebiet Sully treffen wird. Im Anschluss an die Begehung wird das Unternehmen Einzelheiten zu dem Explorationsprogramm im Konzessionsgebiet bereitstellen.Das Unternehmen möchte außerdem bekannt geben, dass die Firma JCN Capital Corp. mit der Entwicklung und Umsetzung eines umfassenden PR- und Anlegerkommunikationsplans beauftragt wurde, um den Bekanntheitsgrad des Unternehmens in der Öffentlichkeit zu steigern. Der Vertrag wird für zwölf (12) Monate abgeschlossen und kann danach verlängert werden.JCN Capital ist ein angesehenes Beratungsunternehmen, das seine IR-Leistungen in erster Linie Rohstoff- und Technologieunternehmen anbietet. Die Firma ist vor allem auf unterbewertete, wachstumsorientierte Unternehmen spezialisiert und darum bemüht, deren Bekanntheitsgrad über ein breites Publikum bestehend aus Finanzberatern, Analysten, Fondsmanagern, Medienkontakten und Privatanlegern in ganz Nordamerika und Europa zu steigern.Der Berater soll das Unternehmen vor allem bei brancheninternen Interessenten und Anlegern bekannter machen. Die Aufgabe von JCN wird darin bestehen, das Unternehmen in Fragen der Unternehmensentwicklung zu beraten, einen strategischen Marketingplan zur Steigerung des Bekanntheitsgrades bei den Investoren zu entwickeln, wirksame Kommunikationsmechanismen zu generieren und zu verbreiten, mit aktuellen und potenziellen Anlegern zu kommunizieren und generell Empfehlungen zu Fragen der Unternehmenskommunikation und des Marketings abzugeben.Im Rahmen des verlängerbaren Abkommens hat sich das Unternehmen bereit erklärt, JCN zwölf (12) Monate lang ein monatliches Honorar in Höhe von 4.000 Dollar zu bezahlen. Jede der Vertragsparteien hat nach Ablauf von 3 Monaten die Möglichkeit, die Vereinbarung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zu beenden. Die Vereinbarung kann danach in beiderseitigem Einvernehmen erneuert bzw. verlängert werden. Kootenay Zinc Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen mit Sitz in Vancouver (British Columbia), das zurzeit das Konzessionsgebiet Sully konzentriert. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Entdeckung umfassender sedimentär-exhalativer (SEDEX)-Lagerstätten gerichtet.Das Konzessionsgebiet Sully umfasst 1.375 Hektar und befindet sich etwa 30 Kilometer östlich von Kimberley (British Columbia). Es liegt oberhalb von Gestein ähnlichen Alters und Ursprungs wie jenes, das die erstklassige Lagerstätte Sullivan von Teck Resources Ltd. beherbergt. Sullivan wurde 1892 entdeckt und gilt als eine der größten SEDEX-Lagerstätten der Welt. Während einer 100-jährigen Lebensdauer wurden bei Sullivan etwa 150 Millionen Tonnen Erz produziert, einschließlich etwa 300 Millionen Unzen Silber, acht Millionen Tonnen Zink und acht Millionen Tonnen Blei. Die äquivalente Schichtebene bei Sullivan, die sich am Rand desselben Beckens gebildet hat, ist auch im Konzessionsgebiet Sully vorhanden. Das Unternehmen weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf umliegendem Land nicht zwangsläufig auf Ergebnisse hinweisen, die im Konzessionsgebiet Sully erzielt werden können.Kootenay Zinc Corp.i. A.: Robert Tindall, Directorinfo@kootenayzinc.comKootenay Zinc Corp.Suite 800-1199 West Hastings StreetVancouver, B.C. V6E 3T5Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen gemäß dem anwendbaren Wertpapiergesetz darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen, die sich auf das Konzessionsgebiet Sully beziehen, Angaben zum Zeitplan und Inhalt bevorstehender Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, die Kosten und den Zeitplan zukünftiger Explorationen und Erschließungen, zusätzliche Kapitalanforderungen sowie andere Aussagen hinsichtlich finanzieller und geschäftlicher Pläne des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Mengen sowie auf Annahmen des Managements basieren. Sämtliche Aussagen, die sich explizit oder implizit auf Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen beziehen (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Begriffe oder Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, schätzt, beabsichtigt oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), sowie Variationen solcher Begriffe und ähnliche Ausdrücke stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichteten Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich aktueller und zukünftiger Geschäftsstrategien und des Umfeldes, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises von Zink und anderen Metallen, der erwarteten Kosten sowie der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Obwohl solche Schätzungen und Annahmen vom Management des Unternehmens als vernünftig angesehen werden, unterliegen sie erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und behördlichen Ungewissheiten und Risiken. Zukünftige Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Aktivitäten, Leistungen oder Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: (i) Risiken in Zusammenhang mit Preisschwankungen von Zink, Grundmetallen und anderen Rohstoffen; (ii) Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Interpretation von Explorationsergebnissen; (iii) Risiken in Zusammenhang mit der Ungewissheit von Explorationen und Kostenschätzungen sowie mit der Möglichkeit unerwarteter Kosten und Ausgaben; (iv) die Ressourcenexploration und -erschließung, die ein spekulatives Geschäft darstellen; (v) einen Verlust oder eine Aufgabe der Beteiligung an Konzessionsgebieten seitens des Unternehmens oder die Unfähigkeit, die erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zu erhalten; (vi) strengere Umweltgesetze und -bestimmungen; (vii) die Unfähigkeit des Unternehmens, im Bedarfsfall zusätzliche Gelder aufzubringen; (viii) die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; (ix) Explorations- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit Unfällen, Equipment-Ausfällen, Arbeitsstreitigkeiten oder anderen unerwarteten Schwierigkeiten oder Unterbrechungen der Explorations- und Erschließungsarbeiten; (x) die Konkurrenz; (xi) potenzielle Verzögerungen von Explorations- und Erschließungsarbeiten oder bei der Erstellung geologischer Berichte oder Studien; (xii) die Ungewissheit der Profitabilität anhand der Verlusthistorie des Unternehmens; (xiii) Risiken in Zusammenhang mit Umweltbestimmungen und entsprechenden Verpflichtungen; (xiv) Risiken in Zusammenhang mit der Unfähigkeit, die Akzeptanz der Gemeinde, Abkommen und Genehmigungen (im Allgemeinen soziale Genehmigung bezeichnet) aufrechtzuerhalten; (xv) Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt und der Aufrechterhaltung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Lizenzen und Konzessionen in Zusammenhang mit den kontinuierlichen Explorationen und Erschließungen der Projekte des Unternehmens; (xvi) Risiken in Zusammenhang mit den Ergebnissen rechtlicher Schritte; (xvii) politische und behördliche Risiken in Zusammenhang mit dem Abbau und der Exploration; (xviii) Risiken in Zusammenhang mit der aktuellen Weltwirtschaftslage; sowie (xix) andere Risiken und Ungewissheiten in Zusammenhang mit den Erkundungsgebieten, den Konzessionsgebieten und der Geschäftsstrategie des Unternehmens. Diese und andere Risiken könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon unterscheiden. Es gibt keine Gewissheit, dass die geplante Exploration wie geplant oder überhaupt abgeschlossen werden wird oder dass im Konzessionsgebiet Sully wirtschaftliche Ressourcen entdeckt oder erschlossen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten sich daher erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, den Verlust wichtiger Directors, Angestellter oder Berater, Equipment-Ausfälle, die Unfähigkeit von Vertragspartnern, ihren vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, sowie von Dienstleistern in Rechnung gestellte Gebühren. Investoren werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, weshalb man sich aufgrund der grundsätzlichen Ungewissheit zukunftsgerichteter Aussagen nicht darauf verlassen sollte. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das angegebene Datum und das Unternehmen ist nicht verpflichtet - sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben -, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es als Folge von neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder aus anderen Gründen. Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!