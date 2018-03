Gold ist "billigster" Markt der Welt  Ivan Bebek

Während der PDAC 2018 sprach Kitcos Daniela Cambone in einem Interview mit Ivan Bebek, dem Vorstandsvorsitzenden von Auryn Resources, der Gold zum derzeit "billigsten" Markt der Welt erklärte. Laut Bebek führe dessen fehlende Wertschätzung zu einer Unterbewertung des besagten Metalls. Es scheine, als suchen Investoren nach jeglichen Gründen, um in andere Rohstoffe, wie Batteriemetalle, Technologien oder Marihuana zu investieren; nur eben nicht in Gold.Bebek bemerkte ebenso, dass Gold die Grenze von 1.380 $ je Unze überschreiten müsse, damit Investoren zurück zum gelben Metall fänden. Sobald der öffentliche Handel das Edelmetall bei 1.400 $ stehen sehe, werde eine große Anzahl an Investoren zurückkehren, und er denke, dass es dort noch großes Potential nach oben gäbe, das sich während der letzten sechs Jahre aufgestaut habe.Bebek erklärte weiterhin, dass ein Aufwärtstrend des Goldes längst überfällig sei. Im Übergang zum April sollte in jedem Fall zunächst eine saisonale Aufwärtsbewegung stattfinden.© Redaktion GoldSeiten.de