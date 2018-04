Duketon Mines: Cleverer Schachzug bringt Regis unter Druck

Über Duketon habe ich länger nicht mehr berichtet. Mein letzter Bericht handelte über den Einstieg von Haramis. Dieser hat mittlerweile seinen Bestand auf 7,33% erhöht ( Link ).Da Duketon eine massive Projektposition neben dem Goldproduzenten Regis kontrolliert, war die Spekulation eigentlich, dass Regis sich das Unternehmen früher oder später schnappt. Regis ist der Platzhirsch im Duketon-Grünsteingürtel.Nun ist in dieser Woche der große australische Goldproduzent St Barbara bei Duketon eingestiegen ( Link ).St Barbara hat 14,5 Millionen Aktien im Gegenwert von 4 Millionen AUD über eine Kapitalerhöhung gekauft. Somit hält St Barbara nun 12,30% an Duketon. Der Ausgabepreis für die Aktien lag bei 0,275 AUD je Aktie.Das Ganze ist extrem interessant. Regis wurde in den letzten Wochen mehrfach vom australischen Broker Patersons als der potentielle Übernehmer für Duketon genannt.Nun nistet sich mit St Barbara ein kapitalstarker Goldproduzent in den Duketon Gold- und Nickelgürtel ein und sichert sich über 10% von Duketon. Das dürfte Regis nicht schmecken, ganz im Gegenteil.Derzeit läuft das nächste Anschlussbohrprogramm auf Golden Star , einem der besten bislang identifizierten Teilgebiete von Duketon mit zuletzt starken Resultaten.Eine interessante Entwicklung. Ich vermute, dass Regis immer zu knausrig war, als es darum ging, Duketon ein ordentliches Angebot vorzulegen. Doch die großen Produzenten suchen solch große unerschlossene Goldgürtel, auf denen schon mehrere Millionen Unzen Gold gefunden wurden. St Barbara hat dies nun genutzt und sich neben einem der größten Konkurrenten eingenistet.Ich bleibe an der Sache dran, da ja noch einige von uns Aktien von Duketon im Depot haben dürfen, da diese damals kostenlos über South Boulder/ Danakali gekommen sind.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.