Palladium: Tiefer Pullback

An der Haltemarke bei 908 USD endete bei Palladium Anfang April eine mehrwöchige Abwärtsbewegung und wurde von einem steilen Konter abgelöst. Dieser trieb den Wert bis an die wichtige Hürde bei 1.052 USD. Doch gelang es den Bullen weder, die Marke zu durchbrechen, noch das hohe Kursniveau verteidigen. In einer vergleichbar dynamischen Abwärtswelle fiel Palladium zuletzt unter die Unterstützungen bei 1.015 und 982 USD und erreicht aktuell die 963 USD-Marke. Auf Höhe der Anfang April verlaufenden Abwärtstrendlinie versuchen die Bullen aktuell eine neuerliche Trendwende einzuleiten.Solange die 963 USD-Marke nicht deutlich unterschritten wurde, bleiben die Chancen der Käuferseite auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends von Anfang April gewahrt. Zudem müssten sie jetzt aber auch die Hürde bei 982 USD durchbrechen, um anschließend einen weiteren Anstieg bis 1.015 USD vollziehen zu können. An dieser Marke müsste man sich allerdings wieder auf einen Konter der Bären einstellen.Aktuell würde erst ein Ausbruch über die Hürde für weiteres Aufwärtspotenzial sorgen und Palladium in der Folge bis 1.052 USD steigen können. Wird der Wert dagegen nachhaltig unter die 963 USD-Marke abverkauft, wäre der Anstieg der letzten Tage neutralisiert und entsprechend mit Verlusten bis 930 USD und darunter bereits bis 908 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG