Gold - Werden die Bären aufs Glatteis geführt?

Ende Mai erreichte der Goldpreis im Rahmen der Anfang des letzten Monats begonnenen Aufwärtsbewegung das bisherige Allzeithoch bei 2.431 USD und konnte die Marke sogar noch bis auf 2.449 USD nach oben schrauben. Ein Anstieg an und über das bekannte mittelfristige Kursziel der Rally der letzten Monate bei 2.460 USD gelang allerdings nicht. Denn seit dem neuen Höchststand dominiert eine Verkaufswelle, die den Kurs des Edelmetalls unter zwei kurzfristige Trendlinien und den Support bei 2.340 USD gedrückt hat.Der aktuell laufende, steile Kursrückgang legt den Schluss nahe, dass mit dem neuen Rekordhoch auch die Aufwärtstrendphase seit Februar – ggf. sogar die Rally seit Oktober 2023 – beendet wurde. Allerdings müsste Gold zur Bestätigung der These weiter unter 2.295 USD und den Unterstützungsbereich um 2.267 USD einbrechen. In der Folge wäre ein Verkaufssignal mit ersten Zielen bei 2.222 – 2.230 USD und 2.145 USD aktiviert.Solange dieser Bruch aber nicht vollzogen wurde, kann es sich bei der laufenden Verkaufswelle auch um den dritten und letzten Teil einer Konsolidierung seit dem Rallyhoch vom April handeln. In diesem Fall könnte Gold bei 2.295 USD drehen und direkt über 2.364 USD in Richtung Rekordhoch ausbrechen. In diesem Fall wäre auch ein Anstieg über 2.460 USD zu erwarten und auf Sicht der nächsten Wochen eine Rally bis 2.545 und 2.580 USD möglich.