Palladium - Weitere Verkaufswelle bahnt sich an

Seit dem Doppeltop an der Hürde bei 1.083 USD befindet sich Palladium wieder in einem Abwärtstrend, der zuletzt auch die Unterstützung bei 920 USD temporär unterschritt. Die Ende Mai bei 1.041 USD begonnene Verkaufswelle hat damit das Tief von Anfang Mai unterschritten und ein weiteres bärisches Signal geliefert. Aktuell versucht die Käuferseite, den Palladiumkurs mit einem Wiederanstieg über 920 USD zu stabilisieren.Auf Basis der Längenverhältnisse der laufenden Abwärtsbewegung ist davon auszugehen, dass Palladium nach einem Bruch von 900 USD den Bereich um 865 USD ansteuern dürfte. Dort besteht eine gute Chance auf eine Trendwende, die mit der Rückeroberung der Hürden bei 967 und 993 USD erfolgreich begonnen hätte.Sollte der Kurs dagegen im weiteren Verlauf auch unter 955 USD fallen, stünden weitere Abgaben bis an das Tief aus dem Februar und den mittelfristigen Support bei 837 USD auf der Agenda. Nach einem Test der 805-USD-Marke könnte sich allerdings eine deutliche Erholung anschließen.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)