Platin - Kurs kracht auf Unterstützung

Ende Mai gelang Platin zunächst der Ausbruch über die Hürde bei 1.032 USD und damit die Fortsetzung des steilen Aufwärtstrends seit März. Allerdings stoppte der Höhenflug bei 1.095 USD und die Rally wurde in den letzten Tagen durch eine dreiteilige Abwärtsbewegung unsanft abgebremst. Dabei fiel der Kurs von Platin zuletzt auch unter die Unterstützungen bei 1.032 und 1.013 USD. Aktuell steuert er die wichtige Supportmarke bei 988 USD an.Die 988-USD-Marke ist nicht nur als klassischer Support von Bedeutung. Sie ist auch der Punkt, an dem die beiden Abwärtsstrecken der letzten Tage die gleiche Länge aufweisen und so die Charakteristik einer normalen Korrektur im Aufwärtstrend besäßen. Hier kann entsprechend eine Erholung starten und Platin wieder bis 1.032 USD führen. Doch erst darüber wären die Bullen wieder im Vorteil.Unter 988 USD wären die Grenzen einer regulären und letztlich unproblematischen Korrektur überschritten und damit ein Verkaufssignal aktiviert. Ein Abverkauf bis 956 und 938 USD dürfte dann folgen. Sollte diese Zone nicht zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends genutzt werden, stünde ein Einbruch unter 900 USD an.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)