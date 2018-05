Golden Star tatsächlich mit neuer Ausgangslage?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Im Anschluss an die sich ausdehnende Kursschwäche des kanadischen Minenunternehmens Golden Star Resources Ltd. verbleibt gegenwärtig ein starker Return mit Startpunkt im April. Kurz den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt auf Tagesbasis touchiert (SMA - aktuell bei 0,75 USD) und seither wieder im Konsolidierungsmodus. Doch wie geht es denn nunmehr weiter?Der Goldpreis löste Vorgestern mit der Unterschreitung der Marke von 1.300 USD ein Verkaufssignal aus. Siehe dazu auch die vergangene Goldanalyse vom 4. Mai . Mit diesem Rückgang deutet sich kurzfristiges Abwärtspotenzial an, welches auch die Golden Star Aktie unter Druck setzen könnte. Bislang zeigen sich die Anteilsscheine allerdings noch stabil, sodass mit dem gestrigen Zugewinn von 3,73% durchaus auch die erneute Chance einer weiteren Aufwärtsbewegung unterstellt werden muss. Dies würde insbesondere durch einen Goldpreis mit Fake-Out auf der Südseite untermauert.Technisch sollte man jedoch einen Anstieg über 0,75 USD abwarten, bevor es im Nachgang bis 0,77 USD bzw. vielmehr noch 0,85 USD aufwärts gehen sollte. Oberhalb von 0,90 USD wäre im weiteren Verlauf ohnehin der Weg bis über die runde und psychologische Marke von 1,00 USD geebnet.Sollte sich hingegen der Druck wieder erhöhen, so wäre insbesondere mit einem Rückgang unter das Tief vom 4. Mai bei Notierungen unter 0,65 USD, mit einer Abwärtsbewegung bis 0,56 USD zu rechnen, bevor darunter der Unterstützungsbereich von 0,40 bis 0,45 USD anvisiert werden dürfte. Dort verläuft, wie man im oben dargestellten Monatschart sehr gut erkennen kann, eine seit Ende 2008 etablierte Unterstützung, die insbesondere auf Monatsschlusskursbasis eine sehr wichtige Rolle spielt.Ein weiterer Einbruch darunter hätte definitiv fatale Folgen für den charttechnischen Gesamtbias. Schlussendlich wären Verluste bis in den Bereich rund um 0,19 USD die nächsttiefere Variante.Auf aktuellem Niveau bietet die Aktie durchaus spekulativen Charme eines Long-Engagements. Sollte in diesem Kontext der Ausbruch über 0,75 USD gelingen, sollte man im Nachgang mit schnellen Zugewinnen bis 0,77 bzw. 0,85 USD rechnen. Oberhalb von 0,90 USD wäre zudem der Weg bis über die Marke von 1,00 USD frei.Wird die sich gegenwärtig darstellende Konsolidierung negativ aufgelöst, sollte sich mit einem Rückgang unter das Tief vom 4. Mai bei Kursen unter 0,65 USD, weiteres Rückschlagspotenzial entfalten. Verluste bis 0,56 USD und darunter bis in den Unterstützungsbereich von 0,40 bis 0,45 USD dürften dabei unmittelbar folgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.