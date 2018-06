Medusa Mining Ltd.: Dubiose Stärke zum Ende des Handels

Goldproduzent Medusa notierte heute während des Handels in Sydney leicht im Plus. Zum Ende der Sitzung kamen plötzlich stärkere Käufe in die Aktie.Tagesverlauf Medusa Mining heute in Sydney:Die Aktie ging seitwärts bis leicht positiv. Eine halbe Stunde vor Börsenschluss zogen die Umsätze plötzlich massiv an und die Aktie konnte von 0,57 AUD auf über 0,60 AUD ziehen.Am Ende ein Tagesplus von knapp 9%.Eine offizielle Meldung gab es nicht, die diesen plötzlichen Kurssprung hinterlegen würde.Derartige Käufe an einem Freitag kurz vor Handelsschluss sind auffällig. Normal schließen Investoren vor dem Wochenende eher Positionen, anstatt sie aufzubauen.Wie gesagt, die Stärke war auffällig und das Timing etwas komisch. Technisch hat der Anstieg auf jeden Fall deutlich geholfen und die Aktie ist mit diesem Anstieg ausgebrochen. Normal könnte die Aktie nun auf 0,70 - 0,75 AUD ansteigen:© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.