Grund zur Panik oder Kaufgelegenheit?

Die Banken könnten unter Umständen versuchen, eine Panik im Minensektor auszulösen, selbst falls Gold kein neues Tief verzeichnet. Auf die gleiche Weise haben sie auch im Januar 2016 ihre Positionen eröffnet: Ein falscher Kurseinbruch, der einen panischen Abverkauf auslöste, ermöglichte es den Banken, die Aktien günstig aufzukaufen, ohne dass sich der Preis dabei zu ihren Ungunsten entwickelte. Wer an diesem Markt handeln will, muss die Spiele verstehen, die hier gespielt werden, um die eigenen Emotionen unter Kontrolle halten zu können und Gewinne zu erzielen.Ende letzten Jahres entwickelte sich der Goldminenindex GDX zunächst seitwärts, bevor die Banken einen Sell-off herbeiführten. Dieser ermöglichte es ihnen, während des Tiefs umfangreiche Positionen zu eröffnen, bevor sie unmittelbar darauf eine Rally des Sektors zuließen. Das "Dumb Money" hat diese natürlich verpasst. Wir nicht.In den letzten beiden Monaten war erneut ein unschlüssiges Auf und Ab des Kurses zu beobachten. Bereiten die Banken gerade die nächste Panik vor, die ihnen vor der nächsten Rally eine gute Kaufgelegenheit verschaffen wird? Der Großteil der Anleger erkennt diese Kurseinbrüche nie als Chance. Stattdessen verlieren sie den Kopf und verkaufen ihre Aktien genau zum Tiefstpunkt an die Banken.Das "Dumb Money" wird also auch die nächste Rally verpassen. Wir werden dagegen von ihr profitieren, wie bereits im Januar und Februar.© Gary SavageDer Artikel wurde am 8. Juni 2018 auf www.blog.smartmoneytrackerpremium.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.