Medusa Mining Ltd.: CEO geht und sorgt für Verunsicherung

Bei Medusa hat der CEO angekündigt, das Unternehmen Anfang Juli zu verlassen ( Link ). Grund sollen die vielen Reisen auf die Philippinen gewesen sein, die den CEO zu diesem Schritt veranlasst haben:Der Chairman wird die Position derweilen übernehmen, parallel läuft schon die Suche nach einem neuen CEO.Boyd Timler hat in den letzten 12 Monaten gute Arbeit geleistet und geht nun. Dies verunsichert die Aktionäre. Sind es wirklich die Reisen oder steckt mehr dahinter? Ich weiß es nicht und man kann hier nur spekulieren.Der Markt reagierte empfindlich, wobei die Umsätze nach dem ersten Tag nachgelassen haben.Die nächsten Quartalszahlen sind nicht mehr weit entfernt und dann will ich sehen, was das Unternehmen veröffentlicht. Nur rein auf diese Personalie zu verkaufen ist mir zu wage.Timler war der typische angestellte CEO, der für sein Gehalt bei der Firma war. Er hat laut dem aktuellen Jahresbericht selbst nur 50.000 Aktien an Medusa Mining , was schon die Einstellung dieser typischen Kategorie der CEO´s zeigt. Hätte Timler Millionen von Aktien, die er auch noch mit eigenem Geld bezahlt hat, wäre ich besorgter. Doch so kann der Rücktritt alle möglichen Gründe haben.Rein auf diese Personalie hat die Aktie rund 10 Cent verloren. Sicherlich ist der Abgang eines CEO´s ohne direkt einen Nachfolger zu haben immer eine unsichere Geschichte. Doch was zu dem Abgang geführt hat, ist nicht bekannt.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport