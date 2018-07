Explorex Resources erhält für Kagoot Brook eine Explorationsgenehmigung

Vancouver, 3. Juli 2018 - Explorex Resources Inc. (das Unternehmen oder Explorex) (EX: CSE; 1XE: FWB; EXPXF: US) freut sich bekannt zu geben, dass die am 19. Juni 2018 angekündigte Privatplatzierung von Einheiten ohne Brokerbeteiligung zur Generierung eines Bruttoerlöses in Höhe von 500.000 Dollar überzeichnet geschlossen wurde und letztlich einen Bruttogesamterlös von 553.750 Dollar einbrachte (die Privatplatzierung). Das Unternehmen freut sich außerdem, den Erhalt einer Explorationsgenehmigung vom New Brunswick Minerals and Development Branch für sein Kobaltprojekt Kagoot Brook bekannt zu geben.Die Privatplatzierung umfasst 2.215.000 Einheiten zum Preis von 0,25 Dollar pro Einheit (Einheiten). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines Aktienkaufwarrants, womit im Rahmen der Privatplatzierung insgesamt 1.107.500 Warrants gewährt wurden. Jeder ganze Warrant kann innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschlussdatum gegen eine Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,50 Dollar eingetauscht werden.Gemäß der vom Unternehmen und Ganfeng Lithium Co. Ltd. (Ganfeng Lithium) unterzeichneten Absichtserklärung (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 4. Oktober 2017), und um sich auch weiterhin seine anteilsmäßige Beteiligung am Unternehmen zu sichern, hat Ganfeng Lithium 500.000 Einheiten für insgesamt 125.000 Dollar gezeichnet.Nach Abschluss der Privatplatzierung wird das Unternehmen über 19.411.197 ausgegebene und ausstehende Aktien verfügen und Ganfeng Lithium wird zu 15,5 % an den Wertpapieren des Unternehmens auf nicht verwässerter Basis beteiligt sein.Der Erlös aus der Privatplatzierung wird zur Deckung der allgemeinen betrieblichen Gemeinkosten sowie zur Erstellung der Due-Diligence- und Transaktionsdokumente im Zusammenhang mit der möglichen Übernahme der Ni-Cu-Co-Lagerstätte Hautalampi in Finnland verwendet (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 22. März 2018).Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung an unabhängige Vermittler entrichtete Finder's Fee setzt sich aus einem Barbetrag von 4.200 Dollar sowie 8.400 Warrants zusammen. Für die im Zusammenhang mit der Finders Fee gewährten Warrants gelten die gleichen Bedingungen wie für die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Warrants.Das Unternehmen hat vom New Brunswick Minerals and Development Branch eine Explorationsgenehmigung erhalten, die es zur Umsetzung eines Explorationsprogramms mit detaillierten geophysikalischen Messungen und möglicherweise auch Grabungen und Bohrungen autorisiert.Das Projekt Kagoot Brook (Projekt) besteht aus sieben Konzessionen mit einer Fläche von insgesamt 4.233 Hektar im nördlichen Zentrum von New Brunswick, 85 km südwestlich von Bathurst entlang dem südwestlichen Rand des berühmten Bergbaureviers Bathurst. Im Jahr 1984 führte Brunswick Mining and Smelting (Brunswick Mining) infolge der Entnahme hochgradig anomaler Flussschluff-Proben mit > 1.000 ppm Kobalt durch die Regierung von New Brunswick eine detaillierte Probenahmekampagne in der Umgebung durch (Beurteilungsbericht 473161, New Brunswick), in deren Rahmen eines der bemerkenswertesten Flussschluff-Kobaltvorkommen in New Brunswick entdeckt wurde.Anhand der Flussschluff-Proben wurde eine schroffe, hochgradig angereicherte und kontinuierliche Zone mit Kobaltwerten von bis zu 6.000 ppm in Verbindung mit anomalen Werten bei Cu, Pb, Zn und Ni in zwei kleinen Flüssen, die zwei Kilometer voneinander entfernt sind, definiert. Die deutlich abgegrenzte Kobaltzone tritt gleichzeitig mit einer Schichtenfolge und geophysikalischen Konduktoren auf. Dies wird dahingehend interpretiert, dass sich die Kobaltquelle in unmittelbarer Nähe zu den Anomalien befindet, sodass ein offensichtliches Potenzial besteht, dass hier ein größeres Vorkommen lagert.Die Quelle der geochemischen Anomalien wurde bisher nicht durch Schürfgrabungen oder Bohrungen erkundet; Explorex plant daher für 2018 die Durchführung eines umfassenden geophysikalischen Programms, möglicher Schürfgrabungen und eines Bohrprogramms, um die Quelle der reichhaltigen Kobaltvorkommen an der Oberfläche zu ermitteln.Nähere Einzelheiten zum Projekt Kagoot Brook finden Sie in den Pressemeldungen des Unternehmens vom 14. Februar und 31. Mai 2018 bzw. auf der Webseite des Unternehmens unter www.explorex.ca.Richard Kemp, P.Geo. hat als qualifizierter Sachverständiger (laut Vorschrift National Instrument 43-101 als Qualified Person bezeichnet) die technischen Aspekte dieser Pressemeldung genehmigt. Herr Kemp steht in keinem Abhängigkeitsverhältnis zum Unternehmen.Ganfeng Lithium Co. Ltd. wurde im Jahr 2000 in China gegründet und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Lithiumprodukten. Seit 2010 notiert das Unternehmen an der chinesischen Börse Shenzhen und bemüht sich derzeit um ein weiteres Listing an der Börse in Hongkong. Ganfeng ist in den vergangenen Jahren durch die Errichtung einer Reihe hochspezialisierter Tochterunternehmen für die Lithiumproduktion rasch gewachsen und exportiert mittlerweile mehr als 20 einzigartige Lithiumprodukte in alle Welt. Ganfeng hat in jüngster Zeit seine Geschäftstätigkeit um die Batterieherstellung erweitert und ist daher sehr an einer entsprechenden Versorgungssicherheit bei allen kritischen E-Metallen, vor allem Kobalt, interessiert. Explorex Resources Inc. ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf Kobalt und andere Metalle konzentriert, die für wiederaufladbare Batterien von Bedeutung sind, und verfügt über die Unterstützung eines starken strategischen Partners und Endverbrauchers. Explorex verfügt über ein wachsendes Portfolio mit Projekten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien; unter anderem unterzeichnete es eine Absichtserklärung über den Erwerb der Co-Cu-Ni-Lagerstätte Hautalampi in Finnland, eine Optionsvereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 75 % am Kobaltprojekt Kagoot Brook in New Brunswick, eine Optionsvereinbarung über den Erwerb von 100 % des Projekts Cobalt-Paragon in der Region Cobalt Embayment im Nordosten von Ontario und einer Beteiligung von 100 % des im frühen Stadium befindlichen Co-Cu-Ni-Projekts Handlebar im Nordosten von Kamloops, BC. Das Projekt Silver Dollar steht vorbehaltlich der Ausgabe von weiteren 800.000 Aktien ebenfalls zu 100 % im Eigentum des Unternehmens.Für das Board:Gary SchellenbergCEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Gary Schellenberg, CEO, oder Mike Sieb, President, unter der Telefonnummer +1 604-681-0221, oder an Ron Birch unter bircress@shaw.ca; Telefon: +1-800-910-7711.Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Abgesehen von den hier angeführten historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, wird das Unternehmen diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht an Ereignisse oder Umstände nach dem vorliegenden Datum anpassen. Genauere Informationen zu möglichen Faktoren, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, werden in den Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde einreicht, beschrieben. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!