Sovereign Metals Ltd.: Update & so günstig ist die Aktie im Vergleich

Ende der vergangenen Woche habe ich mit dem Management von Sovereign Metals gesprochen, um mich auf den neuesten Stand zu bringen.Das Unternehmen arbeitet an der Fertigstellung der PFS (Vormachbarkeitsstudie) für das Grafit-Projekt Malingunde. Aktuell befindet man sich im finalen "fine tuning" für die Studie und die Angebote für die Verarbeitungsanlage und das sonstige benötigte Equipment kommen nach und nach herein.Durch die neue verbesserte Ausgangslage, auch das verwitterte Grundgestein mit in die Produktion einfließen lassen zu können ( Link ), wird mit den konsultierenden Unternehmen noch an der idealen Größe der Anlage getüftelt.Das Ziel des Managements ist es, weiterhin das weltweit günstigste Projekt in den Punkten OPEX (Produktionskosten pro Tonne) und CAPEX (Startkapital) mit dieser fortgeschrittenen PFS zu untermauern.Die erste Scoping Studie zeigte eine jährliche Produktion von 44.000 Tonnen mit Produktionskosten von 301 USD je Tonne und einer CAPEX von 29 Millionen USD.Vor einigen Wochen hatte ich Ihnen einmal einen Vergleich mit SRG Graphite (TSX: SRG) gezeigt, damals noch basierend auf den Ressourcen der Firmen.Vor rund eine Woche hat SRG Graphite auch die erste PEA veröffentlicht, was das Unternehmen somit noch besser mit Sovereign Metals vergleichbar macht ( Link ). In Kanada erstellen die Unternehmen eine PED, in Australien eine Scoping-Studie. Beide sind von der Genauigkeit her gleichzusetzen.Nun habe ich mich hingesetzt und beide Studien miteinander verglichen. Das sind die Ergebnisse:hat in der PEA noch eine leicht höhere Produktion, doch wie angesprochen, wird Sovereign vermutlich in der PFS auch in Richtung 50.000 Tonnen pro Jahr gehen. Den Rest sehen Sie selbst.Das Startkapital von Sovereign liegt bei einem Drittel dessen, was SRG benötigen wird.Die All-In-Kosten sind 40% niedriger.Zudem kalkulierte Sovereign extrem konservativ mit 800 USD Verkaufspreis und SRG mit 1.328 USD. Mal eben 500 USD mehr. Wer hier konservativer und solider arbeitet, überlasse ich Ihnen.Das Minenleben ist mit 16 bzw. 17 Jahren ungefähr gleich.Der springende Punkt ist die Bewertung der beiden Firmen an der Börse.