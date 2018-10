EZB meldet Wertminderung der europäischen Goldreserven

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte gestern den konsolidierten Ausweis des Eurosystems mit Stand vom 28. September 2018. Aus den Angaben geht hervor, dass bei der Position "Gold und Goldforderungen" in zum vergangenen Freitag ein Rückgang um 17,75 Milliarden Euro verzeichnet wurde. Damit beliefen sich die Goldbestände der Zentralbanken des Eurosystems zum Ende der 39. Kalenderwoche auf 355,45 Milliarden Euro.Die Abnahme spiegelt der EZB zufolge eine vierteljährliche Neubewertung der Positionen wieder.Die Nettoposition des Eurosystems in Fremdwährungen ist im Berichtszeitraum indes um 1,6 Milliarden Euro auf insgesamt 266,4 Milliarden Euro gestiegen. Den aktuellen Stand aller Aktiva und Passiva der Zentralbank finden Sie in der Pressemitteilung der EZB © Redaktion GoldSeiten.de