Goldcorp - Wie weiter mit der schlechtesten Minenaktie der Welt?

Ist kaum zu glauben, was die Aktie von Goldcorp Inc. in den letzten Handelstagen abgeliefert hat. Nach grottenschlechten Zahlen für das dritte Quartal 2018, ließen Aktionäre und Investoren den Wert fallen wie eine heiße Kartoffel. Unter dem höchsten Handelsvolumen seit Jahren wurde am 25.10 mit 8,42 USD der tiefste Kurs seit über 16 Jahren gehandelt. Wie tief kann es jetzt noch gehen?Gegenüber dem HUI-Index hat sich die ohnehin schon schlechte Entwicklung weiter ausgebaut. Und auch gegenüber dem größten Konkurrenten Barrick Gold - die Aktien hatte kürzlich fast neue Jahreshochs erreicht - ist der Abstand nun fast uneinholbar groß geworden.Mit den neuen historischen Tiefs muss die gesamte charttechnische Situation von Grund auf neu gedacht werden. Im Wochen-Chart fällt aber sogleich die grüne langfristige Unterstützungslinie seit dem damaligen Crash-Tief im Jahre 2008 auf. Diese wurde in der letzten Woche am 25. Oktober mit 8,42 USD erreicht. Seitdem kann Goldcorp leicht und fast unsichtbar zulegen.Damit könnte jetzt zumindest eine Gegenbewegung zurück in den 2-stelligen Kursbereich gestartet sei. Bei ca. 11,50/12 USD verläuft der nächste wichtige Widerstand in Form des Abwärtstrends seit Mai 2016. Erst, wenn sich abzeichnet, dass Goldcorp diese charttechnisch Hürde aus dem Weg räumt, lohnt es sich die Aktie genauer anzusehen.© Robert SchröderOffenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in dem besprochenen Wertpapier derzeit nicht investiert. Die bereitgestellten Informationen spiegeln lediglich die persönliche Meinung des Autors wider, stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zu Wertpapiergeschäften dar und können eine individuelle anleger- und anlagengerechte Beratung nicht ersetzen.