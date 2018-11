Defla M- Der Portfoliosalto - Salta! oder Stoi!

Super, 1,26% Plus gegen den EUR im Gesamtportfolio. Hurra, Palladium mein Lieblingsedelmetall endlich über 1020 EUR/ Unze und über 1150 USD/ UnzeUuups, -24,85% in einem kleinen Teil vom Portfolio, gewichtet mit 0,3% des Gesamtportfolios (es handelt sich um den Miniteil der großkapitalisierten Cryptos, der nicht gehedgt wird)Man fragt sich, komfortabel bereichert zwar, da doch, muß das SO sein? Auch hier stellen sich Fragezeichen zur Flankendeckung:Wird Palladium bald in preiswerten Silberschachteln geliefert, in Tragetüten aus überflüssigem Platin?Dem ja nur auf Mexikanische Zurufe reagierenden Silber sei hier mal Salta! zugerufen, weil so nebenbei mit 81,76 die Pd/Ag Quotenschwelle von 80 Pulverisieren braucht dann irgendwann auch Konsolidierung, lieber übrigens, indem Silber springt und Palladium nun endlich die 1200 rausnimmt. Ansonsten müßten wir dem lieben Russen Stoi! empfehlen, wart mal bitte kurz auf die Nachhut, sonst bist du sehr flankenungedeckt alleine.Wir wissen wirklich, warum wir Portfolios bauen und wie wir sie gewichten, wenn das aber derart drastisch richtig wird in einer Woche - das Gewichten - bleibt eben auch ein Nachdenken.2,46% Hedge-/ Tradeertrag im SPX 500 sind auch nicht gerade keine Arbeit, gut, dass wir nun Wochenende haben.Dazu schneien im Aktiensektor nun immer mehr Übernahmeangebote herein wie das zu unserer RHT (Red Hat), wo IBM die Aktien zwecks Kaufs der Firma gerne um 60%! über dem Börsenkurs kaufen will, nicht weil IBM blöde ist oder nichts vom Tech Sektor verstünde, sondern weil die Börsenkurse im Tech Sektor viel zu niedrig sind.Wie schrieb das Handelsblatt dazu: “Das sind 190 Dollar pro Anteilsschein, obwohl die Red-Hat-Aktie Ende voriger Woche nach einem tiefen Sturz nur noch mit 116 Dollar an der Börse notierte.”