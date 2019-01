Gold - "König der Metalle"

Als eines der metallischen Elemente, das ursprünglich der Erdkruste entstammt, ist Gold so alt wie unser Planet selbst und kann auf allen Kontinenten gefunden und gefördert werden. Von vielen wird es als "König der Metalle" bezeichnet und spielte im Laufe der Geschichte bestimmte Rollen, die weit über seinen Wert als Rohstoff hinausgehen. Diese Rollen werden in einer Publikation der New Yorker Federal Reserve unter dem Titel "The Key to the Gold Vault" näher erläutert.Eine der ältesten Zivilisationen unserer Erde, die Sumerer aus Mesopotamien, verwendeten Gold im fünften Jahrtausend vor Christus erstmals für heilige und dekorative Gegenstände. Zeitgleich begann die frühen Ägypter - die als die reichste Gold produzierende Nation der antiken Welt bekannt waren - mit der Kunst der Goldverfeinerung. Ähnlich wie die Sumerer verwendeten die Ägypter Gold größtenteils für Körperschmuck und nicht für monetäre Zwecke.Die ägyptischen Könige der vierten bis sechsten Dynastien (ca. 2.700 bis 2.270 v. Chr.) ließen jedoch einige Goldmünzen produzieren. Die größte private Ausgabe reiner Goldmünzen erfolgte unter König Croesus (560 bis 546 v. Chr.), dem Herrscher des antiken Lydiens; was der Westen der heutigen Türkei ist. Diese Münzen waren mit dem royalen Emblem versehen und wurden letztlich zum standardisierten Tauschmittel im weltweiten Handel.Den vollständigen Bericht der New Yorker Fed finden Sie hier in PDF-Format und in englischer Sprache.© Redaktion GoldSeiten.de