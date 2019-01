Verkaufszahlen der Münze American Silver Eagle im Dezember 2018

Die US-Prägestätte U.S. Mint veröffentlichte die Verkaufszahlen der American Silver Eagle im Dezember 2018. Obwohl sich die Verkaufszahlen im November 2018 laut aktuellen Angaben noch auf 1.645.000 Silbermünzen beliefen, sank die Menge der im Dezember 2018 verkauften 1-Unzen-Silbermünzen auf 490.000. Dies entspricht einer Abnahme von ca. 70% im Vergleich zum Vormonat.Auch im Vergleich zum Dezember 2017, in dem 742.000 1-Unzen-Silbermünzen verkauft wurden, gab es im Dezember 2018 einen Rückgang der Münzverkäufe um 33%. Insgesamt hat die U.S. Mint im Jahr 2018 15,7 Millionen Silbermünzen bzw. Unzen verkauft. Im Vorjahr waren es noch rund 18,07 Millionen Unzen Silber bzw. Münzen.© Redaktion GoldSeiten.de