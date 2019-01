Silber: Kaufdruck lässt nach

Silber entwickelte sich in den vergangenen Monaten auf niedrigem Niveau seitwärts. Die Notierungen konnten dabei ein wichtiges Tief im September bei 13,95 USD ausbilden. Dieses wurde nach einer Zwischenerholung im November erfolgreich getestet, bevor darüber in den Vorwochen eine Rally startete.Der dynamische Ausbruch über die 14,92 USD generierte ein Kaufsignal, welches weiter steigende Notierungen in den kommenden Wochen in Richtung 16,20 USD ermöglichen könnte. Darüber liegt dann auch der mittelfristige Abwärtstrend, welcher das kurspotenzial begrenzen dürfte. Zunächst bietet sich aber die Möglichkeit eines Pullback, welcher bei 15,20-14,92 USD aber wieder Unterstützung nach sich ziehen sollte. Erst unter den 14,92 USD trübt sich das Chartbild wieder ein.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG