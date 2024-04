Silber: Rally gewinnt an Fahrt

Silber bewegte sich in den vergangenen Wochen zunächst an den flachen Abwärtstrend heran, fiel darunter aber nochmals zurück. Nach einem Pullback kam zuletzt aber verstärkter Kaufdruck auf, sodass die Notierungen auch klar über die 26,13-26,90 USD ausbrechen konnten.Der dynamische Ausbruch könnte auch mittelfristig noch weiter nach oben führen. Kurzfristig wird Silber im Bereich der 28,73 USD auf eine weitere wichtige Hürde treffen, welche einen Pullback einleiten könnte. Bereits unter die 26,13 USD sollte ein Pullback aus Sicht der Bullen aber nicht mehr führen. Anschließend sind Kursgewinne in Richtung 30,00 USD möglich.© Marko StrehkQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)