MGX Minerals gibt Ergebnisse der Hauptversammlung und gesonderten Versammlung bekannt

VANCOUVER, 16. Januar 2019 - MGX Minerals Inc. ("MGX" oder das "Unternehmen") (CSE: XMG) (FKT: 1MG) (OTCQB: MGXMF) freut sich, bekanntzugeben, dass die Aktionäre für sämtliche Beschlüsse gestimmt haben, die am 11. Januar 2019 in Vancouver, British Columbia, bei der Unternehmenshauptversammlung und gesonderten Versammlung der Gesellschafter (die "Versammlung") vorgelegt wurden.Bei der Versammlung nahmen 17,7 % der eingetragenen Anteile an der Abstimmung teil. Die einfachen Beschlüsse, die bei der Versammlung vorgeschlagen und verabschiedet wurden, umschlossen folgende Punkte:- Die Anzahl der Direktoren wurde auf fünf beschränkt;- Die fünf Mitglieder, die erneut in den Verwaltungsrat gewählt wurden, sind: Jared Lazerson, Lyndon Patrick, Michael Reimann, Andris Kikauka und Christopher Wolfenberg; Adam Sung Kim Ltd. wurde erneut zum Abschlussprüfer des Unternehmens gewählt; und der bestehende 10 % fortlaufende Aktienoptionsplan wurde genehmigt.Die Gesellschafter von MGX stimmten außerdem dem Sonderbeschluss zu, einen Arrangement-Plan zu autorisieren, der MGX, seine Gesellschafter sowie seine hundertprozentige Tochtergesellschaft MGX Renewables Inc. umschließt (der "Reorganisationsbeschluss"). Gemäß des Arrangement-Plans würden die am 29. Juni 2018 im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre von MGX pro zu diesem Zeitpunkt gehaltenen 12,4163 MGX-Aktien eine Aktie von MGX Renewables Inc. und die am 22. Oktober 2018 eingetragenen Aktionäre pro zu diesem Zeitpunkt gehaltenen 59,8186 MGX-Aktien eine Aktie von MGX Renewables Inc. als Kapitalrückzahlung erhalten. Dem Reorganisationsbeschluss wurde mit etwa 98,06 % der von MGX-Aktionären abgegebenen Stimmen zugestimmt, die persönlich oder durch Stimmrechtsvertreter vertreten waren.In Bezug auf MGX Renewables Inc. wird das Unternehmen, wie zuvor angekündigt, gemäß eines Arrangement-Plans im Zuge eines für Februar 2019 geplanten Börsengangs 40 % der Stammaktien von MGX Renewables Inc. an Aktionäre veräußern. MGX Minerals ist ein diversifiziertes kanadisches Rohstoff- und Technologieunternehmen, das an globalen fortschrittlichen Rohstoff-, Energie- und Wasseranlagen beteiligt ist.Jared Lazerson, President und CEOTelefon: +1-604-681-7735Web: www.mgxminerals.comWeder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (so wie dieser Begriff in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit und Genauigkeit dieser Pressemitteilung.Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (zusammengefasst "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind meist an Ausdrücken zu erkennen wie: "glauben", "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "potenziell" oder ähnlichen Ausdrücken, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist die Anleger darauf hin, dass zukunftsgerichtete Informationen, die vom Unternehmen bereitgestellt werden, keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Der Leser wird auf die öffentlichen Unterlagen des Unternehmens für eine ausführlichere Diskussion über solche Risikofaktoren und deren potenziellen Auswirkungen verwiesen, die über das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter http://www.sedar.com abgerufen werden können.