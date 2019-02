Kinross Gold am Freitag mit >7% und heute?

Quelle Charts: Tradesignal Web Edition

Nach dem gestrigen Feiertag in den USA, darf man heute gespannt auf eine mögliche Fortsetzung des Impulses vom vergangenen Freitag beim kanadischen Minenunternehmen Kinross Gold Corp. sein. Der Widerstand bei 3,40 USD wurde jedenfalls bereits per Schlusskurs überwunden und so besteht grundsätzliches Anschlusspotenzial bis 3,85 USD und ggf. darüber hinaus bis in die Region um 4,50 USD. Die Bullen scheinen heiß!Negativ wäre demgegenüber ganz klar ein Rückgang unter die Zone von 3,10 USD. Ein Rückgang darunter könnte vielmehr für weitere Verluste bis zur Unterstützungszone rund um 2,60 USD sorgen.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.