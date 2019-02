Versucht Barrick mit seinem Angebot die Newmont-Aktie abzuwerten?

Am Rande der BMO Global Metals & Mining Conference sagte der Vorsitzende von Franco-Nevada, Pierre Lassonde, in einem Interview mit Kitco News , dass Barricks Angebot "keinen Sinn ergibt" und eine Ablenkung sein könnte, um Newmonts Aktienpreis zu senken."Was gerade passiert, kam so in der Geschichte noch nie vor. Offen gesagt ist es das erste Mal, dass ich je eine feindliche Übernahme zu einem niedrigeren Preis als den Aktienpreis gesehen habe. Das ergibt keinen Sinn", so Lassonde. "Es scheint, als würden sie Rauchbomben in alle Richtungen werfen, um die Leute von ihrem eigentlichen Zeil abzulenken, und zwar, dass der Kurs der Newmont-Aktie sinkt, damit sie die Chance haben, tatsächlich ein Angebot machen zu können."Weiterhin ist Lassonde der Meinung, dass Newmonts Anteilseigner das Angebot nicht interessant finden sollten, da in den letzten vier Jahren die Barrick-Aktien um 22% gesunken sind, während die Newmont-Aktien um 65% stiegen. Die Fusion zwischen Newmont und Goldcorp. dagegen mag Lassonde."Ich habe mir den Deal genau angesehen und ich mag die Kombination. Goldcorp. war irgendwie lahmgelegt. Sie hatten keine sehr gute Bilanz, keine Fachleute, um ihre Minen zu führen, und ihr Aktienpreis fiel auf ein Drittel seines ursprünglichen Werts. Allerdings haben sie gute Projekte. Sie haben eines der besten Kupfer-Gold-Vorkommen im Ausbau, hochwertige Minen und Newmont hat die Fachleute", sagte Lassonde.Zum Abschluss fügt Lassonde noch hinzu, dass Gary Goldberg, CEO von Newmont, gute Arbeit leiste und dass Mark Bristow, CEO von Barrick, bereits genug zu tun habe und nicht noch mehr Ablenkungen gebrauchen könne.© Redaktion GoldSeiten.de